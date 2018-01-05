Мрії під Новий рік збуваються!

Ця історія - не вигадана, а справжня...
10 років тому Оксана розлучилася з чоловіком, діти виросли, народилися онуки, і всю свою любов, турботу, життєву енергію вона кинула на них, забувши про себе, про те, що вона ще зовсім не стара жінка, ще може бути щасливою і коханою.
Але щовечора, лягаючи до ліжка, Оксана відчувала свою самотність, згадувала щасливі роки і... мріяла...
А цього року, чекаючи на Новорічні свята, вона, як ніколи, почувала себе незатишно. І вирішила собі так: у прийдешню новорічну ніч загадаю собі бажання. Воно має неодмінно збутися. Під відлік останніх хвилин до Нового року жінка з келихом у руці самотньо стояла біля домашньої ялинки, вперто повторюючи: «Хочу бути щасливою!..»
Під Різдво Оксана вийшла в місто до встановленої на площі лісової красуні, де проводилися розваги, концерти. Стояла одна, сумно усміхалася. Аж раптом якась весела компанія закружляла її в хороводі. З несподіванки жінка похитнулася й почала падати. Якийсь молодий чоловік (дійсно молодий – років на 10 за неї молодший!) підхопив її за руку і талію, заглянувши у глибокі очі. Потім вибачився, а коли Дід Мороз зі Снігуронькою закружляли у танці, запросив її на вальс.
Познайомилися. Чоловіка звали Романом, він уже 2 роки як розлучився з дружиною, як був у всьому й всіх розчарований. На міське свято потрапив випадково. Оксана спіймала себе на думці, що цей чоловік їй подобається, хоча розуміла, що все занадто просто і звично, що він – не її герой, що він, зрештою, не той, за яким і у вогонь й у воду. Цього вечора Роман провів Оксану додому, а далі було все ще банальнішим - і вечірня кава, і романтична ніч...
Вранці жінка прокинулася щасливою, але не сподівалася на продовження.
Та чоловік і не думав відступати – здається, що справді вона запала йому в серце.
Йшов час... Всі довкола пліткували, засуджували Оксану, але вона не помічала ні перешіптувань, ні нічого навкруги.
Пара разом уже рік – найближчого ж Різдва вони святкуватимуть річницю свого знайомства. Вони – щасливі, сяючі, молоді.
Отже, мрії під Новий рік збуваються!
Людмила ЛУНЬ,
Понорниця – Сновськ.
10 років тому Оксана розлучилася з чоловіком, діти виросли, народилися онуки, і всю свою любов, турботу, життєву енергію вона кинула на них, забувши про себе, про те, що вона ще зовсім не стара жінка, ще може бути щасливою і коханою.
Але щовечора, лягаючи до ліжка, Оксана відчувала свою самотність, згадувала щасливі роки і... мріяла...
А цього року, чекаючи на Новорічні свята, вона, як ніколи, почувала себе незатишно. І вирішила собі так: у прийдешню новорічну ніч загадаю собі бажання. Воно має неодмінно збутися. Під відлік останніх хвилин до Нового року жінка з келихом у руці самотньо стояла біля домашньої ялинки, вперто повторюючи: «Хочу бути щасливою!..»
Під Різдво Оксана вийшла в місто до встановленої на площі лісової красуні, де проводилися розваги, концерти. Стояла одна, сумно усміхалася. Аж раптом якась весела компанія закружляла її в хороводі. З несподіванки жінка похитнулася й почала падати. Якийсь молодий чоловік (дійсно молодий – років на 10 за неї молодший!) підхопив її за руку і талію, заглянувши у глибокі очі. Потім вибачився, а коли Дід Мороз зі Снігуронькою закружляли у танці, запросив її на вальс.
Познайомилися. Чоловіка звали Романом, він уже 2 роки як розлучився з дружиною, як був у всьому й всіх розчарований. На міське свято потрапив випадково. Оксана спіймала себе на думці, що цей чоловік їй подобається, хоча розуміла, що все занадто просто і звично, що він – не її герой, що він, зрештою, не той, за яким і у вогонь й у воду. Цього вечора Роман провів Оксану додому, а далі було все ще банальнішим - і вечірня кава, і романтична ніч...
Вранці жінка прокинулася щасливою, але не сподівалася на продовження.
Та чоловік і не думав відступати – здається, що справді вона запала йому в серце.
Йшов час... Всі довкола пліткували, засуджували Оксану, але вона не помічала ні перешіптувань, ні нічого навкруги.
Пара разом уже рік – найближчого ж Різдва вони святкуватимуть річницю свого знайомства. Вони – щасливі, сяючі, молоді.
Отже, мрії під Новий рік збуваються!
Людмила ЛУНЬ,
Понорниця – Сновськ.
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