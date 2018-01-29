Чернігівські сухі ялинки вкинуть у Десну та озерця. А головну сновську – спалять у другій школі!

Чернігівські екологи збирають по місту сухі новорічні ялинки, щоб... втопити їх у затоці Десни поблизу човнової станції – там, де риба збирається на нерест.
Мовляв, це призведе і до оздоровлення екосистеми, і до збереження фауни. Виявляється, еко-активісти вирішили перейняти досвід американців, які збирають ялинки для створення у воді своєрідних рифів, у яких можуть ховатися мальки, щоб їх не з’їли великі риби. Також ялинки стимулюють ріст водоростей. До речі, деревина перегниває у воді приблизно 4-5 років.
Сновчани до подібних кроків ще не додумалися. Вони або спалюють використані дерева у грубках, або викидають на смітники. Головну красуню міста, що стояла на площі, а потім падала і привертала до себе купу уваги - вирішено відвезти для утилізації у другу школу. Тамтешні кочегари дадуть їй лад, а школярі відчують користь, торкаючись теплих батарей.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Мовляв, це призведе і до оздоровлення екосистеми, і до збереження фауни. Виявляється, еко-активісти вирішили перейняти досвід американців, які збирають ялинки для створення у воді своєрідних рифів, у яких можуть ховатися мальки, щоб їх не з’їли великі риби. Також ялинки стимулюють ріст водоростей. До речі, деревина перегниває у воді приблизно 4-5 років.
Сновчани до подібних кроків ще не додумалися. Вони або спалюють використані дерева у грубках, або викидають на смітники. Головну красуню міста, що стояла на площі, а потім падала і привертала до себе купу уваги - вирішено відвезти для утилізації у другу школу. Тамтешні кочегари дадуть їй лад, а школярі відчують користь, торкаючись теплих батарей.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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