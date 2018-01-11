Для лікарів Сновської ЦРЛ придбали службове житло

Останні роки Сновську ЦРЛ спіткали значні кадрові негаразди – не вистачає кваліфікованих, молодих спеціалістів, зокрема: анестезіолога, рентгенолога, нарколога, гінеколога, хірурга та травматолога. Однією з найголовніших причин такої проблеми стала відсутність житла.
На неї миттєво відреагувала місцева влада, і вже з 2017 року Сновською міською радою було розроблено Програму забезпечення житлом на 2017-2018 роки. Орієнтований обсяг фінансування Програми становитиме 400 тисяч гривень.
- Програма забезпечення житлом лікарів Сновської об’єднаної територіальної громади – це комплекс заходів, спрямованих на розв’язання проблеми забезпечення житлом лікарів. Останнім часом в Сновському районі погіршилася ситуація з наданням населенню медичної допомоги (у зв’язку з відсутністю лікарів певних напрямів). Бо для залучення медичних працівників необхідно надати їм певні соціальні гарантії. Надання придатного для проживання помешкання дало б змогу залучити до роботи в лікарні спеціалістів і дефіцитних медичних спеціалістів та зупинити міграційні процеси в медицині. Службову квартиру вже придбали у центрі Сновська по вулиці Святотроїцькій ще восени. У помешканні є всі умови для проживання – електроенергія, водопостачання та газове опалення. Житло надається тим лікарям, які уклали контракт з медичними закладами Сновського району на термін не менше 10 років. Після 10 років роботи у медичному закладі житло може бути передано у власність лікарям безкоштовно. У разі дострокового розірвання контракту з ініціативи лікаря без поважних причин він має повернути одержане житло або компенсувати його вартість. При розірванні контракту з інших підстав питання про залишення житла у власності лікаря вирішується сесією міської ради на пленарному засіданні,- повідомила секретар міської ради Наталія Самойлова.
Головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан розповіла про те, що відбувається покращення умов праці для лікарів і шляхом закупівлі нового обладнання: придбали дві стоматустановки вартістю 70 тис. грн. (в планах закупівля третьої). Для первинної ланки – кардіограф, термограф, сумки-укладки для сімейних лікарів, апарат магнітотерапії та магнітофорезу, офтальмоскопи.
Сновська лікарня чекає на вистраждане поповнення кадрів, оскільки у районі є все необхідне для успішного розвитку та кар’єрного росту молодих спеціалістів.
Тож де ви, молоді, сильні, амбітні? І не лякайтеся нашої глибинки, в якій такі щирі люди і унікальна природа.
Тетяна ЛИТВИН
На неї миттєво відреагувала місцева влада, і вже з 2017 року Сновською міською радою було розроблено Програму забезпечення житлом на 2017-2018 роки. Орієнтований обсяг фінансування Програми становитиме 400 тисяч гривень.
- Програма забезпечення житлом лікарів Сновської об’єднаної територіальної громади – це комплекс заходів, спрямованих на розв’язання проблеми забезпечення житлом лікарів. Останнім часом в Сновському районі погіршилася ситуація з наданням населенню медичної допомоги (у зв’язку з відсутністю лікарів певних напрямів). Бо для залучення медичних працівників необхідно надати їм певні соціальні гарантії. Надання придатного для проживання помешкання дало б змогу залучити до роботи в лікарні спеціалістів і дефіцитних медичних спеціалістів та зупинити міграційні процеси в медицині. Службову квартиру вже придбали у центрі Сновська по вулиці Святотроїцькій ще восени. У помешканні є всі умови для проживання – електроенергія, водопостачання та газове опалення. Житло надається тим лікарям, які уклали контракт з медичними закладами Сновського району на термін не менше 10 років. Після 10 років роботи у медичному закладі житло може бути передано у власність лікарям безкоштовно. У разі дострокового розірвання контракту з ініціативи лікаря без поважних причин він має повернути одержане житло або компенсувати його вартість. При розірванні контракту з інших підстав питання про залишення житла у власності лікаря вирішується сесією міської ради на пленарному засіданні,- повідомила секретар міської ради Наталія Самойлова.
Головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан розповіла про те, що відбувається покращення умов праці для лікарів і шляхом закупівлі нового обладнання: придбали дві стоматустановки вартістю 70 тис. грн. (в планах закупівля третьої). Для первинної ланки – кардіограф, термограф, сумки-укладки для сімейних лікарів, апарат магнітотерапії та магнітофорезу, офтальмоскопи.
Сновська лікарня чекає на вистраждане поповнення кадрів, оскільки у районі є все необхідне для успішного розвитку та кар’єрного росту молодих спеціалістів.
Тож де ви, молоді, сильні, амбітні? І не лякайтеся нашої глибинки, в якій такі щирі люди і унікальна природа.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий