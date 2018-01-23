Не будьте вандалами, не руйнуйте пам’ятники заради металобрухту!

Чоловік, який прогулювався зі своїм собакою напередодні Нового року в лісі поблизу табору «Дружба», помітив зруйнований пам’ятник Ніні Сагайдак*. Про це він повідомив у місцеве відділення поліції. Група правоохоронців, яка прибула на місце, попередньо констатувала, що бетонне погруддя підпільниці не міг звалити вітер чи інша природна стихія.
Скоріш за все це зробили зловмисники, бо обличчя на пам’ятнику імовірно було розбите важким предметом.
Попередньо погруддя було доставлене у місцеве відділення поліції, як речовий доказ. Заступник начальника Сновського відділення Менського відділу поліції, начальник слідчого відділу Олександр Куценко повідомив «Променю», що за цим фактом вандалізму нині порушено кримінальну справу. Так як пам’ятник стояв у відлюдному місці в лісі і поблизу нема відеокамер, а також не виявлено виражених слідів, то зловмисника встановити важко. Нині тривають слідчі дії, допитують мешканців прилеглих до згаданої місцевості лісу вулиць. Наразі пошкоджений бюст уже передано відділу культури і туризму міської ради для відновлення. Згодом його встановлять на те ж саме місце.
- Розбивши погруддя, - говорить начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, - зловмисники викрали і металеву табличку на пам’ятнику. Її ми теж відновимо. Цей пам’ятник не підпадає під декомунізацію, бо Ніна Сагайдак – у роки ІІ Світової війни захищала рідну землю від загарбників. Тож скоріш за все невідомі особи сподівалися, що бюст із бронзи і його можна буде здати на металобрухт. Зазначу, що на території Сновщини всі пам’ятники бетонні. Хочу закликати зловмисників: не будьте вандалами і не руйнуйте їх у пошуках металу!
Нагадаємо: в Чернігові саме в цей період були викрадені бронзові погруддя Коцюбинського та Пушкіна. Нині пам’ятники знайдені, а розслідування щодо їх крадіжки знаходиться на контролі Головного управління Нацполіції області.
Лариса МАРТИНЕНКОНа знімку з архіву редакції: такий вигляд мав пам`ятник до того, як його зруйнували.
*Ніна Сагайдак була підпільницею під час окупації Сновщини у роки ІІ Світової війни. За інформацією з різних джерел відомо, що вона розповсюджувала листівки про становище на фронті, підтримувала зв`язок з партизанами, разом з місцевим лікарем перешкоджала ворогам вивозити молодь в Німеччину. Одного разу, потрапивши на німецький радіовузол, привітала мешканців міста з подвигами радянських військ, побажавши їм перемоги. За її діяльність фашисти схопили 16-річну дівчину, катували і в травні 1943 року розстріляли.
Погруддя Ніни Сагайдак, яке було встановлене в Сновську – це історична пам’ятка місцевого значення і знаходиться на обліку в державному реєстрі історичних пам’яток .
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