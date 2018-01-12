пятница, 12 января 2018 г.

«Мій символ року»

Символ 2018  року - Жовтий Земляний Собака. Народжені в цей рік люди за характером - консерватори, не схильні до авантюр і надмірного ризику, хороші друзі, віддані, обережні і терплячі.
Перша учасниця фотоконкурсу – Ольга ДЕДУСЬ з Тихонович зі своїм вірним другом Джессі.



За східним календарем рік Собаки настане 16 лютого. Саме з цієї нагоди ми оголошуємо в нашій газеті фотоконкурс «Мій символ року». Надсилайте і заносьте в редакцію фото зі своїми чотирилапими вірними друзями. Найоригінальніші світлини та підписи до них отримають приз! Останній день прийому фотографій  - 6 лютого. Переможці конкурсу будуть оголошені у газеті «Промінь» 17 лютого.
Редакція 
Автор: на
Ярлыки:

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