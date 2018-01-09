Страсна ікона - на Сновщині

До 20 січня в Свято-Миколаївському храмі перебуватиме чудотворна ікона Божої матері «Страсна». Прикластися до святині можна щоденно та цілодобово, адже в цей період храм буде відкритий для всіх навіть вночі.
У світі існує безліч випадків, коли завдяки цій чудотворній іконі ставалися справжні чудеса – зцілення смертельно хворих людей.
До речі, ця ікона має особливе значення для віруючих ще з давніх часів. Назва пов’язана з тим, що на ній зображені янголи, в руках котрих знаходиться зброя страстей Господніх – хрест, губка, спис. Вперше образ цієї ікони проявив свої чудотворні властивості у давнині із жінкою, яка періодично страждала від дивних нападів. Здавалося, наче б у неї вселялася нечиста сила. Бідолашна намагалася покінчити життя самогубством, поводила себе неадекватно і агресивно. Коли напади минали, жінка обіцяла: якщо хвороба мине, то вона піде в монастир. Якось уві сні до цієї вірянки прийшла Богородиця, порадивши йти до Нижнього Новгорода і купити там «страсну» ікону. Результат виявився радісним. Молитви перед образом ікони допомогли жінці зцілитися і стати абсолютно здоровою. Помолімося й ми!
У світі існує безліч випадків, коли завдяки цій чудотворній іконі ставалися справжні чудеса – зцілення смертельно хворих людей.
До речі, ця ікона має особливе значення для віруючих ще з давніх часів. Назва пов’язана з тим, що на ній зображені янголи, в руках котрих знаходиться зброя страстей Господніх – хрест, губка, спис. Вперше образ цієї ікони проявив свої чудотворні властивості у давнині із жінкою, яка періодично страждала від дивних нападів. Здавалося, наче б у неї вселялася нечиста сила. Бідолашна намагалася покінчити життя самогубством, поводила себе неадекватно і агресивно. Коли напади минали, жінка обіцяла: якщо хвороба мине, то вона піде в монастир. Якось уві сні до цієї вірянки прийшла Богородиця, порадивши йти до Нижнього Новгорода і купити там «страсну» ікону. Результат виявився радісним. Молитви перед образом ікони допомогли жінці зцілитися і стати абсолютно здоровою. Помолімося й ми!
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