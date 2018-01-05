Легка атлетика

23 грудня в Сновську відбулися змагання у рамках відкритої першості Сновської ДЮСШ з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2003-2004, 2005-2006 р. н., 2007 р.н. і молодших.
Програма змагань складалася з триборства, бар’єрного та естафетного бігу. Кращими у бар’єрному бігу були Лілія Волкова – 2 місце та Данило Крапивний – 3 місце. З триборства призерами стали Олександра Клименко та Владислав Мося, які зайняли 3 місце, а Олександр Шумський та Максим Тимошенко стали другими. Заслужене перше місце посіли Данило Крапивний, Нікіта Лахадинов і Анастасія Потапуко. Всього у змаганнях взяли участь 55 учасників з Кролевця, Конотопа, Бахмача та Сновська. Приємно, що далеко позаду, залишивши суперників у естафетному бігу, спортсмени Сновської ДЮСШ стали найкращими! Чемпіони та призери змагань отримали медалі, грамоти та солодкі подарунки. Змагання відбулися за підтримки управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.
Програма змагань складалася з триборства, бар’єрного та естафетного бігу. Кращими у бар’єрному бігу були Лілія Волкова – 2 місце та Данило Крапивний – 3 місце. З триборства призерами стали Олександра Клименко та Владислав Мося, які зайняли 3 місце, а Олександр Шумський та Максим Тимошенко стали другими. Заслужене перше місце посіли Данило Крапивний, Нікіта Лахадинов і Анастасія Потапуко. Всього у змаганнях взяли участь 55 учасників з Кролевця, Конотопа, Бахмача та Сновська. Приємно, що далеко позаду, залишивши суперників у естафетному бігу, спортсмени Сновської ДЮСШ стали найкращими! Чемпіони та призери змагань отримали медалі, грамоти та солодкі подарунки. Змагання відбулися за підтримки управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.
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