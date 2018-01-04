Акція «Поличка добра» вже у Сновську

Рівно рік тому наша газета закликала підтримати на теренах Сновщини акцію «Відкладений хліб»*, яка проходить по всій Україні: „Давайте і виявимо милосердя і організуємо подібну доброчинність у нас!” Проте тоді чомусь відгук від місцевих торговельних точок так і не надійшов.
Вдруге, через рік, спробував звернутися до наших земляків з такою пропозицією волонтер Олексій Малютін разом зі своїми однодумцями. І нарешті два торговельні заклади Сновська відгукнулися і дозволили встановити «Полички добра» (на фото). Віднині вони функціонують в «Торговому Домі» та «СеДаМі». Кожний нужденний може взяти тут хліб безкоштовно. А щоб «Полички добра» не були порожніми, організатори цієї акції та райгазета «Промінь» закликають небайдужих людей виявити милосердя і, купуючи хлібобулочні вироби собі додому, заплатити ще й за додаткову половинку хліба чи батона, залишивши його для соціально незахищених земляків.
*«Відкладений хліб» - це коли заможні і просто чуйні люди залишають у спеціально відведеному місці магазину оплачений хліб чи печиво для тих людей, які цей товар купити не в змозі (у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем).
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