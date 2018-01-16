Кадрові зміни

Згідно з розпорядженням голови ОДА Валерія Куліча, керівником апарату Чернігівської ОДА призначено Тетяну Гліб, яка до цього очолювала відділ забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА. Відповідно від цих обов’язків звільнено Наталію Романову,
яка відтепер займає посаду заступника голови з гуманітарних питань. Також голова нашої облдержадміністрації розповів про обставини звільнення Леоніда Сахневича з посади свого першого заступника. Було зазначено, що рішення про звільнення Сахневича він ухвалив виключно через інцидент з Прем’єром Володимиром Гройсманом. У нашій РДА поки суттєвих змін нема, але наприкінці січня щось може і змінитися. Зрештою, аби не вийшло, як у відомій приказці: «Ламати – не будувати...»
Олена КОМПАНЕЦЬ
яка відтепер займає посаду заступника голови з гуманітарних питань. Також голова нашої облдержадміністрації розповів про обставини звільнення Леоніда Сахневича з посади свого першого заступника. Було зазначено, що рішення про звільнення Сахневича він ухвалив виключно через інцидент з Прем’єром Володимиром Гройсманом. У нашій РДА поки суттєвих змін нема, але наприкінці січня щось може і змінитися. Зрештою, аби не вийшло, як у відомій приказці: «Ламати – не будувати...»
Олена КОМПАНЕЦЬ
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