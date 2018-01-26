Для тих, хто отримує пенсію

3 1 січня 2018 р. особам, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлено в розмірі 40% від мінімальної заробітної плати (1489,20 грн.). Мінімальна заробітна плата, визначена Законом України про державний бюджет України на 2018 рік, становить 3723 грн. Дані пенсії перераховано станом на 1 січня 2018 року.
Для майбутніх пенсіонерів
Починаючи з січня цього року, право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше як 25 років мають чоловіки після досягнення ними віку 60 років та жінки після досягнення ними:
- 58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
- 58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
- 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
- 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
- 60 років - які народилися з 1 квітня 1960 року.
Наявність необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного пенсійного віку. Якщо пенсійного віку досягли до 1.01.2018 р., право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше як 15 років по 31 грудня 2017 року. Починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії за віком призначаються після досягнення необхідного пенсійного віку та за наявності страхового стажу не менше 25 років.
Більше інформації читайте на сайті газети.
Марія ШИДЛОВСЬКА
Для майбутніх пенсіонерів
Починаючи з січня цього року, право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше як 25 років мають чоловіки після досягнення ними віку 60 років та жінки після досягнення ними:
- 58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
- 58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
- 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
- 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
- 60 років - які народилися з 1 квітня 1960 року.
Наявність необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного пенсійного віку. Якщо пенсійного віку досягли до 1.01.2018 р., право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше як 15 років по 31 грудня 2017 року. Починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії за віком призначаються після досягнення необхідного пенсійного віку та за наявності страхового стажу не менше 25 років.
Більше інформації читайте на сайті газети.
Марія ШИДЛОВСЬКА
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