Хочете працювати у поліції – навчайтеся!

Тих, хто зареєструвався у центрах оцінювання якості освіти і готовий до участі у ЗНО з української мови та літератури, історії України, іноземної мови, математики, чекають у вузах - Національній академії внутрішніх справ (Київ), Харківському національному університеті внутрішніх справ (Харків), Одеському державному університеті внутрішніх справ (Одеса) тощо. За більш детальною інформацією звертайтеся до Сновського ВП за адресою: вул. 30 років Перемоги, 2. Або за тел. (097)6768140.
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