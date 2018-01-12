Виробництво Сновщини і його пріоритетні завдання

Як повідомила «Променю» керуюча відділом економічного розвитку та ЖКГ райдержадміністрації Наталія БЛИЗНЮК, одним з найважливіших напрямків розвитку району є робота промислових підприємств, створення нових виробництв, активне впровадження енергозберігаючих технологій тощо.
Пріоритетними завданнями у 2017 році були:
оптимізація виробництва шляхом проведення технологічного оновлення та зниження енергоємності за рахунок інвестицій в основний капітал;
фінансове оздоровлення підприємств та підвищення їх прибутковості за рахунок більш повного завантаження потужностей, поглиблення переробки сировинних ресурсів, використання інновацій.
Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами (за 11 міс. минулого року) склали 84,7 млн. грн, що становить 116,1% до відповідного періоду 2016 року.
З травня поточного року (після тривалого простою) запрацювало Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт». Роботу підприємства планує ДП «Укрспирт».
Основними видами продукції на ПрАТ «Щорський завод продовольчих товарів» є: пряники, печиво, соки, повидло, мармелад, цукерки. Продукція реалізується як в Сновському, так і в сусідніх районах. Частина виробів (пряники та печиво) експортується в Молдову, Естонію, Румунію, Латвію та Німеччину. Підприємство бере участь у виставково-ярмаркових заходах Чернігівської області.
ТОВ «Техсервіс» виробляє комплектуючі матеріали на замовлення. Підприємство має цех металообробки, переробки пластмаси, а також збиральний, пакувальний, зварювальний, слюсарно-збірний цехи. Проблемою підприємства залишається недостатня кількість кваліфікованих кадрів виробничих професій.
ТОВ «Щорська меблева фабрика» експортує в Польщу пиломатеріал обрізний та необрізний з деревини листяних порід (сухий несортовий), Литву – пилопродукцію, виготовлену з деревини хвойних порід (сосни).
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-жовтень 2017 року склав 113,6 млн. грн, що на 8,2% більше минулорічних показників.
Підприємства харчової та переробної промисловості району реалізували за межі України 50,3% продукції.
Пріоритетними завданнями у 2017 році були:
оптимізація виробництва шляхом проведення технологічного оновлення та зниження енергоємності за рахунок інвестицій в основний капітал;
фінансове оздоровлення підприємств та підвищення їх прибутковості за рахунок більш повного завантаження потужностей, поглиблення переробки сировинних ресурсів, використання інновацій.
Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами (за 11 міс. минулого року) склали 84,7 млн. грн, що становить 116,1% до відповідного періоду 2016 року.
З травня поточного року (після тривалого простою) запрацювало Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт». Роботу підприємства планує ДП «Укрспирт».
Основними видами продукції на ПрАТ «Щорський завод продовольчих товарів» є: пряники, печиво, соки, повидло, мармелад, цукерки. Продукція реалізується як в Сновському, так і в сусідніх районах. Частина виробів (пряники та печиво) експортується в Молдову, Естонію, Румунію, Латвію та Німеччину. Підприємство бере участь у виставково-ярмаркових заходах Чернігівської області.
ТОВ «Техсервіс» виробляє комплектуючі матеріали на замовлення. Підприємство має цех металообробки, переробки пластмаси, а також збиральний, пакувальний, зварювальний, слюсарно-збірний цехи. Проблемою підприємства залишається недостатня кількість кваліфікованих кадрів виробничих професій.
ТОВ «Щорська меблева фабрика» експортує в Польщу пиломатеріал обрізний та необрізний з деревини листяних порід (сухий несортовий), Литву – пилопродукцію, виготовлену з деревини хвойних порід (сосни).
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-жовтень 2017 року склав 113,6 млн. грн, що на 8,2% більше минулорічних показників.
Підприємства харчової та переробної промисловості району реалізували за межі України 50,3% продукції.
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