На сесіях міськради

Із прагненням змін на краще
І. На черговій
22 грудня відбулася 15 сесія Сновської міської ради восьмого скликання, яка серед низки більше ніж двох з половиною десятків питань розглянула найголовніше – бюджет громади на 2018 рік.
Головував на цьому важливому зібранні Олександр Медведьов, участь у ньому взяли очільники РДА та райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко.
Промовцем із найочікуванішого, найзатребуванішого питанням була начальник фінуправління Л.Г. Савченко. Вона детально і фахово проаналізувала усю ситуацію з головним кошторисом Сновщини. Ось ця ситуація: «Дохідна частина загального фонду міського бюджету затверджена в сумі 125444 тис. грн, з них власні доходи загального фонду становлять 62654,2 тис.грн; міжбюджетні трансферти складають 62789,8 тис. грн, а саме: базова дотація - 6203,2 тис. грн, освітня субвенція – 37710,8 тис. грн, медична субвенція – 18288,8 тис. грн (в т.ч. на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 411,5 тис.грн) та субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 587 тис. грн.
Основними потоками спрямування видаткової частини загального фонду міського бюджету у 2018 році залишаються такі галузі бюджетної сфери, як: освіта – 62370,5 тис.грн, охорона здоров’я – 21464,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 5818,8 тис. грн, культура – 6984,9 тис. грн, фізична культура і спорт -1668,2 тис. грн, а також фінансування заходів та робіт з питань житлово-комунального господарства – 2800 тис. грн, утримання доріг – 1800 тис. грн та інші видатки.
З загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) передбачено передачу коштів в сумі 8467 тис.грн. В переліку об’єктів враховані потреби на здійснення капітальних видатків закладів освіти, культури, охорони здоров’я, реалізація проектів з питань благоустрою населених пунктів громади тощо»
Залишається одне: все намічене виконати!
ІІ. На позачерговій
Після доповіді начальника фінуправління Ліни Савченко, коротких обговорень потрібні зміни були одностайно внесені. У числовому вимірі картина виглядає так: доходи міського бюджету визначено в сумі 172733502 грн 41 коп., видатки – 175311360 грн 79 коп. За цими цифрами і профіцит, і дефіцит, і видатки на реалізацію місцевих (регіональних) програм, надання кредитів тощо.
Контролювати стан справ у бюджетній політиці депутати доручили профільній комісії, очолює яку О.І. Кирилюк.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
І. На черговій
22 грудня відбулася 15 сесія Сновської міської ради восьмого скликання, яка серед низки більше ніж двох з половиною десятків питань розглянула найголовніше – бюджет громади на 2018 рік.
Головував на цьому важливому зібранні Олександр Медведьов, участь у ньому взяли очільники РДА та райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко.
Промовцем із найочікуванішого, найзатребуванішого питанням була начальник фінуправління Л.Г. Савченко. Вона детально і фахово проаналізувала усю ситуацію з головним кошторисом Сновщини. Ось ця ситуація: «Дохідна частина загального фонду міського бюджету затверджена в сумі 125444 тис. грн, з них власні доходи загального фонду становлять 62654,2 тис.грн; міжбюджетні трансферти складають 62789,8 тис. грн, а саме: базова дотація - 6203,2 тис. грн, освітня субвенція – 37710,8 тис. грн, медична субвенція – 18288,8 тис. грн (в т.ч. на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 411,5 тис.грн) та субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 587 тис. грн.
Основними потоками спрямування видаткової частини загального фонду міського бюджету у 2018 році залишаються такі галузі бюджетної сфери, як: освіта – 62370,5 тис.грн, охорона здоров’я – 21464,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 5818,8 тис. грн, культура – 6984,9 тис. грн, фізична культура і спорт -1668,2 тис. грн, а також фінансування заходів та робіт з питань житлово-комунального господарства – 2800 тис. грн, утримання доріг – 1800 тис. грн та інші видатки.
З загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) передбачено передачу коштів в сумі 8467 тис.грн. В переліку об’єктів враховані потреби на здійснення капітальних видатків закладів освіти, культури, охорони здоров’я, реалізація проектів з питань благоустрою населених пунктів громади тощо»
Залишається одне: все намічене виконати!
ІІ. На позачерговій
Після доповіді начальника фінуправління Ліни Савченко, коротких обговорень потрібні зміни були одностайно внесені. У числовому вимірі картина виглядає так: доходи міського бюджету визначено в сумі 172733502 грн 41 коп., видатки – 175311360 грн 79 коп. За цими цифрами і профіцит, і дефіцит, і видатки на реалізацію місцевих (регіональних) програм, надання кредитів тощо.
Контролювати стан справ у бюджетній політиці депутати доручили профільній комісії, очолює яку О.І. Кирилюк.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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