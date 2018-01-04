четверг, 4 января 2018 г.

На сесіях міськради

Із прагненням змін на краще
І. На черговій
22 грудня відбулася 15 сесія Сновської міської ради восьмого скликання, яка серед низки більше ніж двох з половиною десятків питань розглянула найголовніше – бюджет громади  на 2018 рік.
Головував на цьому важливому зібранні Олександр Медведьов, участь у ньому взяли очільники РДА та райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко.
Промовцем із найочікуванішого, найзатребуванішого питанням була начальник фінуправління Л.Г. Савченко. Вона детально і фахово проаналізувала усю ситуацію з головним кошторисом Сновщини. Ось ця ситуація: «Дохідна частина загального фонду міського бюджету затверджена в сумі 125444 тис. грн, з них власні доходи загального фонду становлять 62654,2 тис.грн; міжбюджетні трансферти складають 62789,8 тис. грн, а саме: базова дотація - 6203,2 тис. грн, освітня субвенція – 37710,8 тис. грн, медична субвенція – 18288,8 тис. грн (в т.ч. на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 411,5 тис.грн) та субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 587 тис. грн.
Основними потоками спрямування видаткової частини загального фонду міського бюджету у 2018 році залишаються такі галузі бюджетної сфери, як: освіта – 62370,5 тис.грн,  охорона здоров’я – 21464,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 5818,8 тис. грн, культура – 6984,9 тис. грн, фізична культура і спорт -1668,2 тис. грн, а також фінансування заходів та робіт з питань житлово-комунального господарства – 2800 тис. грн, утримання доріг – 1800 тис. грн та інші видатки.
З загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) передбачено передачу коштів в сумі 8467 тис.грн. В переліку об’єктів враховані потреби на здійснення капітальних видатків закладів освіти, культури, охорони здоров’я, реалізація проектів з питань благоустрою населених пунктів громади тощо»
Залишається одне: все намічене виконати!

ІІ. На позачерговій
У переддні новорічних свят депутати об’єднаної територіальної громади оперативно зібралися на XVI позачергову сесію сьомого скликання задля обговорення єдиного питання порядку денного – «Про внесення  змін до рішення Сновської міської ради від 17.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік».
Після доповіді начальника фінуправління Ліни Савченко, коротких обговорень потрібні зміни були одностайно внесені. У числовому вимірі картина виглядає так: доходи міського бюджету визначено в сумі 172733502 грн 41 коп., видатки – 175311360 грн 79 коп. За цими цифрами  і профіцит, і дефіцит, і видатки на реалізацію місцевих  (регіональних) програм, надання кредитів тощо.
Контролювати стан справ у бюджетній політиці депутати доручили профільній комісії, очолює яку О.І. Кирилюк.

Олена КОМПАНЕЦЬ
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