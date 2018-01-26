Чисте світло її душі і досі ллється навкруги

Вершинним етапом свого життя Тетяна Миколаївна Кліщенко і досі вважає довірливе й щире спілкування із сотнями своїх земляків, котрих щодня зустрічає на вулицях рідного міста, де народилась і пройшла різні періоди свого становлення.
І хоч до її визнання завжди пролягали нелегкі дороги, здолати які під силу тільки талановитим, цілеспрямованим особистостям, Тетяна Миколаївна, цілоденно трудячись, здобула собі імідж вірного народного лідера, непідкупного, порядного, з цілком реальними поглядами й кроками. Улюблена вчителька мови й літератури, мудрий психолог, відкрита до всіх міський голова, творчий директор музею, непримиренна громадська активістка вона і дотепер, перебуваючи на заслуженому відпочинку, не перестає клопотатися за долю рідної громади, її простих членів. Улюблене місто бачить чистим і впорядкованим, наповненим дитячим щебетом і захищеною старістю. Радіє, що напрацьовані у попередні роки проекти (за участю народних депутатів Олега Ляшка, Василя Амельченка, обласного – Григорія Божка та інших) вже принесли перші плоди і продовжують розвиватися, розширюватися, що, зрештою, з’являються нові, направлені на благоустрій і порядок.
На загальновживане питання про ставлення до Тетяниного дня відповіла не вагаючись, з легкою усмішкою на вустах, із якимось невловимим світлом душі, притаманним лише їй. Нагадала, що на Сновщині мешкає більшість представниць прекрасної статі, які в свій час були і є студентами, які сьогодні (кожна по-своєму!) прикрашають батьківську землю, роблять навколишній світ красивішим, добрішим. Й разом з нами, журналістами «Променя», наголосила: найкращих за наших мам, бабусь, сестер, дружин більше ніде нема у світі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
І хоч до її визнання завжди пролягали нелегкі дороги, здолати які під силу тільки талановитим, цілеспрямованим особистостям, Тетяна Миколаївна, цілоденно трудячись, здобула собі імідж вірного народного лідера, непідкупного, порядного, з цілком реальними поглядами й кроками. Улюблена вчителька мови й літератури, мудрий психолог, відкрита до всіх міський голова, творчий директор музею, непримиренна громадська активістка вона і дотепер, перебуваючи на заслуженому відпочинку, не перестає клопотатися за долю рідної громади, її простих членів. Улюблене місто бачить чистим і впорядкованим, наповненим дитячим щебетом і захищеною старістю. Радіє, що напрацьовані у попередні роки проекти (за участю народних депутатів Олега Ляшка, Василя Амельченка, обласного – Григорія Божка та інших) вже принесли перші плоди і продовжують розвиватися, розширюватися, що, зрештою, з’являються нові, направлені на благоустрій і порядок.
На загальновживане питання про ставлення до Тетяниного дня відповіла не вагаючись, з легкою усмішкою на вустах, із якимось невловимим світлом душі, притаманним лише їй. Нагадала, що на Сновщині мешкає більшість представниць прекрасної статі, які в свій час були і є студентами, які сьогодні (кожна по-своєму!) прикрашають батьківську землю, роблять навколишній світ красивішим, добрішим. Й разом з нами, журналістами «Променя», наголосила: найкращих за наших мам, бабусь, сестер, дружин більше ніде нема у світі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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