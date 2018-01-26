На пожежі знову загинула людина

18 січня о 13 год. 46 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с.Заріччя, вул. Довженка. Власник – пенсіонер 1930 р.н.
Місце виникнення пожежі – ліжко, а загорілося воно внаслідок необережності під час куріння. Вогнем знищено дах, перекриття на площі 8 м кв. та господарчу прибудову до житлового будинку розміром 4 х 4 м кв., пошкоджено стіни 15 м кв. та перекриття 18 м кв. Та найстрашніше, що на місці пожежі виявлено тіло господаря. Для гасіння пожежі залучався черговий караул підрозділу.
19 січня о 05 год. 19 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі нежитлового господарства в с. Заріччя по вул. Довженка. Власник встановлюється. Місце виникнення пожежі – підлога. Причина встановлюється. Вогнем знищено господарчу будівлю. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Одним з негативних факторів, що вплинув на час гасіння пожеж 18 та 19 січня в с.Заріччя, була відсутність пристрою для забору води пожежним автомобілем з єдиної працюючої водонапірної вежі. Забір води здійснювався за допомогою мотопомпи зі штучного водоймища.
З метою забезпечення належного утримання протипожежного водопостачання населених пунктів Сновського району звертаємось до керівництва громади, керівників підприємств, установ та організацій, на балансі (в користуванні) яких знаходяться пожежні гідранти, водонапірні вежі та водоймища, тримати очищеними від снігу проїзди до них, очистити від снігу та льоду кришки пожежних гідрантів, відремонтувати несправні вежі, утеплити стояки та обладнати пристроями для забору води пожежною технікою, водоймища забезпечити під’їздами з твердим покриттям, обладнати пірсами для забору води пожежною технікою та встановити покажчики місць для забору води.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Місце виникнення пожежі – ліжко, а загорілося воно внаслідок необережності під час куріння. Вогнем знищено дах, перекриття на площі 8 м кв. та господарчу прибудову до житлового будинку розміром 4 х 4 м кв., пошкоджено стіни 15 м кв. та перекриття 18 м кв. Та найстрашніше, що на місці пожежі виявлено тіло господаря. Для гасіння пожежі залучався черговий караул підрозділу.
19 січня о 05 год. 19 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі нежитлового господарства в с. Заріччя по вул. Довженка. Власник встановлюється. Місце виникнення пожежі – підлога. Причина встановлюється. Вогнем знищено господарчу будівлю. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Одним з негативних факторів, що вплинув на час гасіння пожеж 18 та 19 січня в с.Заріччя, була відсутність пристрою для забору води пожежним автомобілем з єдиної працюючої водонапірної вежі. Забір води здійснювався за допомогою мотопомпи зі штучного водоймища.
З метою забезпечення належного утримання протипожежного водопостачання населених пунктів Сновського району звертаємось до керівництва громади, керівників підприємств, установ та організацій, на балансі (в користуванні) яких знаходяться пожежні гідранти, водонапірні вежі та водоймища, тримати очищеними від снігу проїзди до них, очистити від снігу та льоду кришки пожежних гідрантів, відремонтувати несправні вежі, утеплити стояки та обладнати пристроями для забору води пожежною технікою, водоймища забезпечити під’їздами з твердим покриттям, обладнати пірсами для забору води пожежною технікою та встановити покажчики місць для забору води.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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