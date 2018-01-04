З початком нового року ціна на хліб зросте

«Хліб – усьому голова», - кажуть у народі. Дійсно, в усі часи українці шанували хліб. Народжувалася в родині дитина – до неї йшли з хлібом, щоб росла здоровою і в достатку. Відбувалося весілля – йшли з хлібом, щоб молодята були щасливими та заможними. І на новосілля з ним приходили, і в останню путь проводжали.
Та й зараз жоден захід не відбувається без хліба-солі. Традиції хлібопекарства розвиваються і у нашому рідному місті. Дванадцять років тому приватний підприємець Володимир Єрмоленко вирішив зайнятися цією поважною та старовинною справою – виробляти хліб. Взявши в оренду вже закритий Щорський хлібокомбінат, він поступово почав відновлювати занепале виробництво.
На хлібокомбінаті трудяться 18 працівників. Вони розповідають, що з кожним роком обсяг випічки хліба зменшується і зараз виготовляється лише тонна хлібобулочних виробів. Відбувається це через велику конкуренцію з київських та чернігівських пекарень.
Алла Лапа, головний технолог і завідуюча виробництвом, розповіла, що їх хліб повністю на натуральній основі, без жодних сторонніх домішок та підсилювачів смаку. Вся продукція належної якості, процес її виробництва контролюється як власною лабораторією, так і відповідними санітарними службами. Завод має свою лабораторію і випускає хліб з натуральної сировини з дотриманням постійних стандартів. Борошно для випікання закуповують у Чернігові, бо молоти своє стало не вигідно.
З початком нового року ціна на хліб поступово зростатиме приблизно на 5% (через підвищення мінімальної заробітної плати та цін на сировину).
Незважаючи на низьку заробітну плату і стареньке обладнання, трударі на хлібокомбінаті усміхнені та щирі. Хоч Новий 2018 рік розпочинають з деякою тривогою. Адже якщо падіння кількості виробництва продукції відбуватиметься і надалі, це негативно вплине на роботу хлібокомбінату загалом, і люди можуть залишитися без роботи. Щоб цього не сталося, слід підтримувати нашого місцевого виробника, адже тут найсвіжіша продукція одразу з печей надходить на прилавки ще гарячою та запашною і розпродується без залишку. Бо свій хліб – найсмачніший, оскільки виготовлений з любов’ю та повагою до своїх споживачів.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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