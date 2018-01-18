Гроші між освітніми закладами вже ділитимуться інакше

Згідно з постановою Уряду із 1 січня застосовується нова формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.
Ця постанова враховуватиме такі показники, як кількість учнів, особливості території, заробітна плата вчителя, щільність учнів, розрахункова наповнюваність класів. Рішення відповідає вимогам Бюджетного кодексу.
На Чернігівщині у 2017-2018 навчальному році функціонують 520 закладів загальної середньої освіти із контингентом 92389 учнів, у т. ч. у сільській місцевості – 369 закладів, де навчається 25115 учнів. Вперше сіли за парти 9806 першачків.
Загалом по області на початок 2016-2017 року закрито 32 школи, у 12 – понижено ступінь, вивільнено 158 педагогів. Із них близько 80 продовжують трудитися в інших навчальних закладах, 36 пішли на пенсію, решта – знайшли іншу роботу.
Сновщина реформи також втілює у життя. Донедавна було закрито 2 школи, а які стануть наступними – лише здогадки. Нещодавні раптові, у середині навчального року, перевірки Тихоновицької і Гірської стали сигналом того, як все може враз перекинутися із ніг на голову: кардинально змінитися. Хоча, певна річ, недоліки треба усувати, адже одеська трагедія ніким не забувається і є пересторогою керівникам, що жартують із правилами пожежної та інших безпек.
Зрозуміло одне: новій громаді «тягнути» таку кількість освітніх витрат явно буде важкувато. Тим паче, що економити чиновники хочуть не на своїх апаратах, а на тому, хто «найслабіший»...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Ця постанова враховуватиме такі показники, як кількість учнів, особливості території, заробітна плата вчителя, щільність учнів, розрахункова наповнюваність класів. Рішення відповідає вимогам Бюджетного кодексу.
На Чернігівщині у 2017-2018 навчальному році функціонують 520 закладів загальної середньої освіти із контингентом 92389 учнів, у т. ч. у сільській місцевості – 369 закладів, де навчається 25115 учнів. Вперше сіли за парти 9806 першачків.
Загалом по області на початок 2016-2017 року закрито 32 школи, у 12 – понижено ступінь, вивільнено 158 педагогів. Із них близько 80 продовжують трудитися в інших навчальних закладах, 36 пішли на пенсію, решта – знайшли іншу роботу.
Сновщина реформи також втілює у життя. Донедавна було закрито 2 школи, а які стануть наступними – лише здогадки. Нещодавні раптові, у середині навчального року, перевірки Тихоновицької і Гірської стали сигналом того, як все може враз перекинутися із ніг на голову: кардинально змінитися. Хоча, певна річ, недоліки треба усувати, адже одеська трагедія ніким не забувається і є пересторогою керівникам, що жартують із правилами пожежної та інших безпек.
Зрозуміло одне: новій громаді «тягнути» таку кількість освітніх витрат явно буде важкувато. Тим паче, що економити чиновники хочуть не на своїх апаратах, а на тому, хто «найслабіший»...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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