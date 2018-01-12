Новорічний концерт у Хотуничах

Для мешканців і гостей Хотунич та Камки аматори СБК подарували чудовий новорічний концерт.
У програмі його були не лише пісні, а й сценки, вікторини та розваги. Ведучими святкового дійства стали Світлана Вовчок і Надія Авраменко. Участь у концерті взяли не лише працівники культури, а й листонаша, соцробітник, медик, студенти і просто небайдужі односельці, готові дарувати добро і радість. Серед них – О.Слободчиков, О.Кириченко, Н.Романенко, Т.Процька, С.Вовчок, Д.Анікеєва, К.Слободчикова та інші. А всі маленькі мешканці Хотунич і Камки (від народження і до 14 років) отримали солодкі подарунки від директора ПСП «Прогрес» Вадима Сорокіна.
Лариса БЕЗРУЧКО, директор Хотуницького
сільського будинку культури
У програмі його були не лише пісні, а й сценки, вікторини та розваги. Ведучими святкового дійства стали Світлана Вовчок і Надія Авраменко. Участь у концерті взяли не лише працівники культури, а й листонаша, соцробітник, медик, студенти і просто небайдужі односельці, готові дарувати добро і радість. Серед них – О.Слободчиков, О.Кириченко, Н.Романенко, Т.Процька, С.Вовчок, Д.Анікеєва, К.Слободчикова та інші. А всі маленькі мешканці Хотунич і Камки (від народження і до 14 років) отримали солодкі подарунки від директора ПСП «Прогрес» Вадима Сорокіна.
Лариса БЕЗРУЧКО, директор Хотуницького
сільського будинку культури
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