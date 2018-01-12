У гармонії й розумінні

Одним з найвизнаніших представників малого бізнесу у Тур’ї є прекрасне подружжя Шаповалів. Про Ольгу Анатоліївну й Павла Миколайовича, які змогли працювати на самих себе, не залежати ні від кого, займаючись тим, що по душі, тур’янці говорять лише з приязню, нотками захоплення й замилування. А чому б і ні?
Подружня пара (з майже як тридцятидворічним стажем) за весь період свого життя не мала приводів бути об’єктом пліток і різних пригод, зате весь час наочно демонструвала і продовжує показувати приклад гармонії у стосунках, успішної реалізації підприємницьких ідей. Ідей, які торкаються роботи двох невеликих магазинів, де все затишно і зі смаком. Не дивлячись на те, що поруч працюють інші торговельні точки, «шаповалівські» сільчани відвідують постійно, причому охоче, із задоволенням купуючи продукти харчування, товари побутової групи, миючі засоби. Словом, все, що затребуване у повсякденному житті, без чого воно і не складається. Регулярні постачання різних виробів у них налагоджені так чітко, наче годинниковий механізм. Інакше не можна, адже Ольга Анатоліївна й Павло Миколайович ретельно слідкують за свіжістю і якістю товарів, знають бази, де все надійно і перевірено. Зрештою, вони крутяться на повну силу і вважають, що успіх ні до кого просто так не приходить. Його складовими неодмінно є серйозна праця, терпіння, витривалість, спільний інтерес. А у тому, що Шаповали поодинці не могли бути щасливими, взагалі сумнівів нема.
Сьогодні у них вже дві дорослі доньки, котрі отримали вищі освіти й створюють власні сторінки життя. Звісно, при цьому не забуваючи навідуватися до батьків, і, що найголовніше – любити їх. Взаємна повага, турбота й любов, як завжди, залишаються тими головними нитками, що зв’язують не тільки Павла й Ольгу, а й усіх членів їхньої монолітної сім’ї. До речі, коли хтось у ній стає вогнем, інший виявлявся водою! Бо всі сповідують головний принцип: «Єдина цінність життя – сім’я». Сімейне ж щастя – воно у кожного своє. У Шаповалів – це талант жити одне для одного, радіти одне одному, займатися улюбленою справою.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Подружня пара (з майже як тридцятидворічним стажем) за весь період свого життя не мала приводів бути об’єктом пліток і різних пригод, зате весь час наочно демонструвала і продовжує показувати приклад гармонії у стосунках, успішної реалізації підприємницьких ідей. Ідей, які торкаються роботи двох невеликих магазинів, де все затишно і зі смаком. Не дивлячись на те, що поруч працюють інші торговельні точки, «шаповалівські» сільчани відвідують постійно, причому охоче, із задоволенням купуючи продукти харчування, товари побутової групи, миючі засоби. Словом, все, що затребуване у повсякденному житті, без чого воно і не складається. Регулярні постачання різних виробів у них налагоджені так чітко, наче годинниковий механізм. Інакше не можна, адже Ольга Анатоліївна й Павло Миколайович ретельно слідкують за свіжістю і якістю товарів, знають бази, де все надійно і перевірено. Зрештою, вони крутяться на повну силу і вважають, що успіх ні до кого просто так не приходить. Його складовими неодмінно є серйозна праця, терпіння, витривалість, спільний інтерес. А у тому, що Шаповали поодинці не могли бути щасливими, взагалі сумнівів нема.
Сьогодні у них вже дві дорослі доньки, котрі отримали вищі освіти й створюють власні сторінки життя. Звісно, при цьому не забуваючи навідуватися до батьків, і, що найголовніше – любити їх. Взаємна повага, турбота й любов, як завжди, залишаються тими головними нитками, що зв’язують не тільки Павла й Ольгу, а й усіх членів їхньої монолітної сім’ї. До речі, коли хтось у ній стає вогнем, інший виявлявся водою! Бо всі сповідують головний принцип: «Єдина цінність життя – сім’я». Сімейне ж щастя – воно у кожного своє. У Шаповалів – це талант жити одне для одного, радіти одне одному, займатися улюбленою справою.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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