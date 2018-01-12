пятница, 12 января 2018 г.

У гармонії й розумінні

Одним з найвизнаніших представників малого бізнесу у Тур’ї є прекрасне подружжя Шаповалів. Про Ольгу Анатоліївну й Павла Миколайовича, які змогли працювати на самих себе, не залежати ні від кого, займаючись тим, що по душі, тур’янці говорять лише з приязню, нотками захоплення й замилування. А чому б і ні?



Подружня пара (з майже  як тридцятидворічним стажем) за весь  період свого життя  не мала приводів бути об’єктом  пліток і різних пригод, зате весь час наочно демонструвала і продовжує показувати приклад гармонії у стосунках, успішної реалізації підприємницьких  ідей.  Ідей, які торкаються роботи двох невеликих магазинів, де все затишно і зі смаком. Не дивлячись на те, що поруч працюють інші  торговельні точки, «шаповалівські»  сільчани відвідують постійно, причому охоче,  із задоволенням купуючи продукти  харчування, товари  побутової групи, миючі засоби. Словом, все, що затребуване у  повсякденному житті, без чого воно і не складається. Регулярні постачання різних виробів у них налагоджені так чітко, наче годинниковий механізм. Інакше не можна, адже Ольга Анатоліївна й Павло Миколайович  ретельно  слідкують за свіжістю і якістю товарів, знають  бази, де все надійно і перевірено. Зрештою, вони крутяться на повну силу і вважають, що успіх ні до кого просто так не приходить. Його складовими  неодмінно є серйозна праця, терпіння, витривалість, спільний інтерес. А у тому, що Шаповали поодинці не могли бути щасливими, взагалі сумнівів нема.
Сьогодні у них вже дві дорослі доньки, котрі отримали вищі освіти й створюють власні сторінки життя. Звісно, при цьому не забуваючи навідуватися до батьків, і, що найголовніше – любити їх. Взаємна повага, турбота й любов, як завжди, залишаються тими головними нитками, що зв’язують не тільки Павла й Ольгу, а й усіх членів їхньої монолітної сім’ї. До речі, коли хтось у ній  стає вогнем, інший виявлявся водою! Бо всі сповідують головний принцип: «Єдина цінність життя – сім’я». Сімейне ж щастя – воно у кожного своє. У Шаповалів – це талант жити одне для одного, радіти одне одному, займатися улюбленою справою.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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