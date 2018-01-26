Про кір, дифтерію і не тільки

Останнім часом телебачення, радіо та газети постійно повідомляють про нові випадки захворювання на кір. За даними Міністерства охорони здоров’я, за минулий рік на кір захворіли 4 782 людини. З початку спалахів хвороби померло 6 людей, з них – 4 дітей, усі в Одеській області. Впродовж січня нового року зафіксовано вже понад 2 тисячі випадків інфікування, здебільшого на західній Україні та в столиці. Як вберегтися від цієї хвороби і чим лікуватися, запитуємо у наших лікарів.
- Дякуючи Богу, випадків захворювання на Сновщині, як і на Чернігівщині, на сьогодні (22 січня) не зареєстровано, - говорить Олена ШАРПАН, головний лікар КУ «Сновський ЦПМСД». – Основна причина спалахів кору — низький рівень охоплення щепленнями. Все, чим можуть допомогти лікарі хворому, це тільки полегшити симптоми – пом’якшити кашель, збити температуру тощо. Пам’ятайте: ліків від кору не існує, тож попередити хворобу може тільки вчасна вакцинація! Вважається, для того, щоб вберегтися від захворювання, достатньо лише двох щеплень - у 12 місяців та 6 років. Безкоштовна якісна вакцина в нашій лікарні є у наявності. Тож вкотре закликаю батьків – робіть дітям щеплення. І не тільки від кору. Бо це захворювання лише «квіточки», а наступною хвилею, імовірніше за все, стане спалах дифтерії. Загалом всі основні щеплення дитина має отримати до семи років. Пізніше, у 14 років, роблять ревакцинацію проти поліомієліту.
Тільки коли вакциновано понад 90% населення, виникає колективний імунітет, тоді і ризик захворіти небезпечними хворобами зводиться до мінімуму. Проте в кінці 90-х на початку 2000-х були проблеми з постачанням вакцини. Багато хто відмовлявся робити щеплення дітям у зв’язку з її сумнівною якістю або з інших причин. Тому на сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей і підлітків, які не отримували щеплення, або робили його один раз. У такому випадку слід негайно звернутися до лікаря, переглянути карту щеплень і зробити додаткову вакцинацію.
- У 2017 році Сновським центром ПМСД охоплено первинною вакцинацією 136,9% дітей, повторною – 127,8%. Такий високий процент вийшов тому, що до нас надійшло достатньо вакцини і ми робили щеплення, які заборгували дітям за минулі роки, - каже Олена Іванівна. - За 2 тижні січня первинною вакцинацією охоплено вже 14,3% дітей, повторною – 12,3%.
«А чи роблять щеплення дорослим?», - цікавимося у сімейного лікаря, завідуючого Сновською амбулаторією загальної практики сімейної медицини Анатолія КОРОЛЕЦЬКОГО.
- Звичайно! Адже якщо людина не отримала вакцину за календарем щеплень, є ризик захворіти «дитячою» хворобою у дорослому віці. Але тоді навіть звичайна «вітрянка» переноситься набагато складніше. Проти кору, якщо цього не зробили вчасно, бажано вакцинуватися до 30-річного віку – 2 щеплення з інтервалом в 1 місяць.
Будь-яка вакцинація не є 100% гарантією, що ви не захворієте, але вона значно полегшує перебіг хвороби і ускладнення після неї. На жаль, не всі розуміють важливість імунізації. Я рекомендую робити також і щорічні щеплення проти грипу (ця вакцина платна).
Щодо дифтерії та правця, варто знати: після досягнення 16 років кожні 10 років потрібно робити ревакцинацію. І так до 66-річного віку. Безкоштовна вакцина АДП-М для цього є в достатній кількості в нашій лікарні. Якщо ви маєте намір подорожувати екзотичними країнами світу – вам теж необхідно зробити відповідні щеплення. Адже це ваше здоров’я!
Пересвідчитися у простоті вакцинування в нашій лікарні ми вирішили на собі. Запис у медичній картці свідчив, що чергове щеплення проти дифтерії та правця було прострочене. Спочатку довелося завітати до сімейного лікаря, який оглянув мене і пересвідчився, що протипоказань до щеплення нема. Потім у процедурному кабінеті медична сестра ввела вакцину і роз’яснила можливі ускладнення після неї. Ось і все! Перебування в поліклініці, з урахуванням черги, зайняло не більше 30 хвилин, і зробили щеплення дійсно безкоштовно.
Тому не зволікайте з візитом до лікаря, адже відповідальність за ваше здоров’я і здоров`я дітей лежить на вас самих.
Кір - одне з найбільш заразних захворювань відомих у світі. Інкубаційний період становить 6-21 днів. Згодом з’являються такі симптоми: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей, пронос та блювота. На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба триває до 4 тижнів і більше. Може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Передається кір повітряно-крапельним шляхом. Ліків від кору не існує!
Лариса МАРТИНЕНКО
- Дякуючи Богу, випадків захворювання на Сновщині, як і на Чернігівщині, на сьогодні (22 січня) не зареєстровано, - говорить Олена ШАРПАН, головний лікар КУ «Сновський ЦПМСД». – Основна причина спалахів кору — низький рівень охоплення щепленнями. Все, чим можуть допомогти лікарі хворому, це тільки полегшити симптоми – пом’якшити кашель, збити температуру тощо. Пам’ятайте: ліків від кору не існує, тож попередити хворобу може тільки вчасна вакцинація! Вважається, для того, щоб вберегтися від захворювання, достатньо лише двох щеплень - у 12 місяців та 6 років. Безкоштовна якісна вакцина в нашій лікарні є у наявності. Тож вкотре закликаю батьків – робіть дітям щеплення. І не тільки від кору. Бо це захворювання лише «квіточки», а наступною хвилею, імовірніше за все, стане спалах дифтерії. Загалом всі основні щеплення дитина має отримати до семи років. Пізніше, у 14 років, роблять ревакцинацію проти поліомієліту.
Тільки коли вакциновано понад 90% населення, виникає колективний імунітет, тоді і ризик захворіти небезпечними хворобами зводиться до мінімуму. Проте в кінці 90-х на початку 2000-х були проблеми з постачанням вакцини. Багато хто відмовлявся робити щеплення дітям у зв’язку з її сумнівною якістю або з інших причин. Тому на сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей і підлітків, які не отримували щеплення, або робили його один раз. У такому випадку слід негайно звернутися до лікаря, переглянути карту щеплень і зробити додаткову вакцинацію.
- У 2017 році Сновським центром ПМСД охоплено первинною вакцинацією 136,9% дітей, повторною – 127,8%. Такий високий процент вийшов тому, що до нас надійшло достатньо вакцини і ми робили щеплення, які заборгували дітям за минулі роки, - каже Олена Іванівна. - За 2 тижні січня первинною вакцинацією охоплено вже 14,3% дітей, повторною – 12,3%.
«А чи роблять щеплення дорослим?», - цікавимося у сімейного лікаря, завідуючого Сновською амбулаторією загальної практики сімейної медицини Анатолія КОРОЛЕЦЬКОГО.
- Звичайно! Адже якщо людина не отримала вакцину за календарем щеплень, є ризик захворіти «дитячою» хворобою у дорослому віці. Але тоді навіть звичайна «вітрянка» переноситься набагато складніше. Проти кору, якщо цього не зробили вчасно, бажано вакцинуватися до 30-річного віку – 2 щеплення з інтервалом в 1 місяць.
Будь-яка вакцинація не є 100% гарантією, що ви не захворієте, але вона значно полегшує перебіг хвороби і ускладнення після неї. На жаль, не всі розуміють важливість імунізації. Я рекомендую робити також і щорічні щеплення проти грипу (ця вакцина платна).
Щодо дифтерії та правця, варто знати: після досягнення 16 років кожні 10 років потрібно робити ревакцинацію. І так до 66-річного віку. Безкоштовна вакцина АДП-М для цього є в достатній кількості в нашій лікарні. Якщо ви маєте намір подорожувати екзотичними країнами світу – вам теж необхідно зробити відповідні щеплення. Адже це ваше здоров’я!
Пересвідчитися у простоті вакцинування в нашій лікарні ми вирішили на собі. Запис у медичній картці свідчив, що чергове щеплення проти дифтерії та правця було прострочене. Спочатку довелося завітати до сімейного лікаря, який оглянув мене і пересвідчився, що протипоказань до щеплення нема. Потім у процедурному кабінеті медична сестра ввела вакцину і роз’яснила можливі ускладнення після неї. Ось і все! Перебування в поліклініці, з урахуванням черги, зайняло не більше 30 хвилин, і зробили щеплення дійсно безкоштовно.
Тому не зволікайте з візитом до лікаря, адже відповідальність за ваше здоров’я і здоров`я дітей лежить на вас самих.
Кір - одне з найбільш заразних захворювань відомих у світі. Інкубаційний період становить 6-21 днів. Згодом з’являються такі симптоми: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей, пронос та блювота. На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба триває до 4 тижнів і більше. Може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Передається кір повітряно-крапельним шляхом. Ліків від кору не існує!
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий