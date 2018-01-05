Про першу школу всі говорили зі світлом у душі

Із нетерпінням чекали цього ювілею, горіли бажанням якнайскоріше в нього поринути учні і педагоги закладу, колишні його вихованці, численні гості.
Із трепетом у душі готувався до нього невтомний, дуже мудрий і порядний директор Володимир Желій, уся його нинішня дружна команда.
У своїх вітальних промовах голова ОТГ Олександр Медведьов, керівники виконавчої й самоврядної гілок Сновщини Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко зазначали вмілу організаторську й навчально-виховну роботу колективу в розбудові рідного краю, підготовці молодого покоління до самостійного життя. За нелегкий, неспокійний, самовідданий труд, повагу та вдячність групі працівників школи вони вручили грамоти й квіти.
Розділити радість цієї небуденної події прибула велика кількість поважних гостей – директори шкіл, керівники району.
У переспіві вітальних промов виділялися поздоровлення від голови обласної ради Ігоря Вдовенка, озвучив які його заступник, наш перспективний земляк (донедавна гарний учень) Олександр Ломако. Підкреслив, що сьогодні колектив трудиться злагоджено й сумлінно, що всі його надбання гідні наслідування наступними поколіннями. То й не дивно, адже штурвал шкільного «корабля» завжди був і є в надійних руках! Заслуговує найкращої оцінки концерт, підготовлений власними силами учнів та вчителів (за майстерної підтримки «Ягідок» і вокалістів районного Будинку культури). Він зробив свято теплим і зворушливим. До речі, перед урочистою його частиною всі мали нагоду оглянути виставку фоторобіт, приурочену до іменин школи, стенди з фотосвітлинами ветеранів педагогічної ниви, людей, котрі багато років дарували знання підростаючій зміні.
І загалом цього дня, крім відвертих зичень щастя, шкільна родина отримала від організаторів і учасників цілу «скриньку» позитивних емоцій.
Із зали БК ці емоції перенеслися у затишну «Вітамінку», де все і всі виглядали вишуканими і красивими.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Із трепетом у душі готувався до нього невтомний, дуже мудрий і порядний директор Володимир Желій, уся його нинішня дружна команда.
У своїх вітальних промовах голова ОТГ Олександр Медведьов, керівники виконавчої й самоврядної гілок Сновщини Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко зазначали вмілу організаторську й навчально-виховну роботу колективу в розбудові рідного краю, підготовці молодого покоління до самостійного життя. За нелегкий, неспокійний, самовідданий труд, повагу та вдячність групі працівників школи вони вручили грамоти й квіти.
Розділити радість цієї небуденної події прибула велика кількість поважних гостей – директори шкіл, керівники району.
У переспіві вітальних промов виділялися поздоровлення від голови обласної ради Ігоря Вдовенка, озвучив які його заступник, наш перспективний земляк (донедавна гарний учень) Олександр Ломако. Підкреслив, що сьогодні колектив трудиться злагоджено й сумлінно, що всі його надбання гідні наслідування наступними поколіннями. То й не дивно, адже штурвал шкільного «корабля» завжди був і є в надійних руках! Заслуговує найкращої оцінки концерт, підготовлений власними силами учнів та вчителів (за майстерної підтримки «Ягідок» і вокалістів районного Будинку культури). Він зробив свято теплим і зворушливим. До речі, перед урочистою його частиною всі мали нагоду оглянути виставку фоторобіт, приурочену до іменин школи, стенди з фотосвітлинами ветеранів педагогічної ниви, людей, котрі багато років дарували знання підростаючій зміні.
І загалом цього дня, крім відвертих зичень щастя, шкільна родина отримала від організаторів і учасників цілу «скриньку» позитивних емоцій.
Із зали БК ці емоції перенеслися у затишну «Вітамінку», де все і всі виглядали вишуканими і красивими.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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