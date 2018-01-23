Сновська делегація взяла участь у зборах товариства "Чернігівське земляцтво" в Києві

|Голова облради Ігор Вдовенко, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова облдержадміністрації Валерій Куліч, міський голова Олександр Медведьов з керівником Сновського відділення земляцтва Ларисою Моцар.
Як завжди, в гостинному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі зібралися кияни — уродженці Чернігівщини, гості з усіх районів нашої області. Серед глядачів експозиції багато поважних гостей зі столиці та Чернігівщини. Традиційно в центрі уваги медіа народні депутати України – лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який народився на Чернігівщині, і наш земляк Василь Амельченко, які є частими гостями щорічних зібрань земляцтва. Учасники урочистостей переглянули відео та згадали імена усіх воїнів АТО з Чернігівщини, що загинули у неоголошеній війні на сході України, учасників Революції Гідності та героїв Небесної Сотні та переглянули документальний фільм «Пізнай свій край» про діяльність товариств за 2017 рік. Багаторічний голова земляцтва Віктор Ткаченко, голова облдержадміністрації Валерій Куліч та голова облради Ігор Вдовенко підписали Угоду про співпрацю земляцтва в області у 2018 році. Делегацію району тепло зустріли земляки — члени Сновського відділення земляцтва на чолі з її керівником Ларисою Моцар.Свої таланти показали аматорські колективи області. На завершення офіційної частини учасники зібрання розійшлися по «куренях» - районних відділень земляцтва, де в теплій, невимушеній атмосфері делегації з районів Чернігівщини зустрілися і поспілкувалися із земляками, що нині живуть і працюють в Києві.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної
і роботи Сновської міської ради
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