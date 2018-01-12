пятница, 12 января 2018 г.

Сто доріг і безліч справ

І. З молитвою у серці

До нашого краю завітав талановитий посланець від Бога. Його життя – це Божий дар, сто потінь, сто доріг і безліч справ.
Це було 5 червня 2002 року. І вже 1 серпня відбулося  перше  Богослужіння. Тут він довгий час стояв на колінах і просив у Господа  допомоги нам, грішним. «Помоги им, Господи, веру опять обрести,  слепоту побороть, свою душу спасти».

На сьогодні прикрасою нашого міста є чудова споруда-святиня – храм Святого Миколая-Чудотворця. Для прихожан-християн – храм Душі. А наш протиєрей отець Павло – неординарна особистість – не перестає робити добро на сновській землі. «Он молит небеса за сирот и за вдов: дай голодному хлеб, дай  бездомному кров, и чтоб дети росли и не ведали зла, не жалейте для них ни любви, ни добра».
При храмі є недільна дитяча школа. Учителями там – подружжя отець Василій та матушка Яна.  У молодшій  групі – обдарована жінка-вчитель Галина Григорівна. Її доброта – це те, що може почути глухий і побачити сліпий. У школі завжди тепло,  затишно, звучить молитва во благо.
Діти вивчають ази православ’я, фольклор, знайомляться з призабутими традиціями, обрядами: колядками, щедрівками тощо. Отець Василій є їхнім  наставником, якого дітки обожнюють, прислухаються до його порад. Вивчають старослов’янську. Співають у церковному хорі. Читають псалми. Матушка Яна зберігає духовний запал, щоб він  довго служив дітям. Усі дітки різного віку і достатку. Але всі вони як один організм, як одне тіло. Ідуть до Бога разом з наставниками, будують храм. Це храм своєї душі. Цього року всі дітки недільної  школи їздили на море відпочивати. Здійснили   екскурсії до Одеси та  Очакова. Були в монастирях. Поїздка – як нагорода за їхні старання. Усе було організовано на високому рівні.  Мама матушки Яни та інші віруючі старанно готували свіжі сніданки дітям, бутерброди в дорогу тощо. Усе по-домашньому, від душі, з молитвою. І все це під опікою матушки  Лідії, справжньої матері матерів. Це дійсно щастя, коли можеш мати таку сім’ю, що долею дана. Як на мене, їхня рідня – найкращий зразок мудрості. Тільки так виживемо у цьому жорстокому світі.
Ось зібрались ми, нас разом так багато – всі різні, самобутні, але життя  звело...
Дай Боже, щоб  прийшов час, коли прозріємо, коли  приведе до  храму віра (як інколи приводить людей із далеких доріг у своє  рідне село ностальгія). Ми ростемо, мудрішаємо, старіємо, відходимо у небуття. А треба йти до вічності.
ІІ. Паростки для нащадків 
«Наше село Займище – благодатний куточок планети, що його згідно з легендою Господь залишив собі на земний рай. Земля тут пахне медом.  Вода – як молоко. А з неба в душу людей ллється пісня» (О.Смоляк).

Минають роки, віки, відходять люди, які творили історію. Приходять інші, щоб продовжувати.
«Про людей хороших, про діла їх славні довго ми б могли розповідати. Їх сьогодні й завтра, їх минуле й давнє, та дозвольте  інше вам сказати» (О.Лантух).
Отець Павло залишив паросток для нащадків і в нашому селі. Продовжив його історію. Перша служба відбулася 27 вересня 2002 року (зі слів отця Павла). Простягнув нашим землякам  руку довіри, відчувши серцем, побачивши потребу і бажання відродити святиню. Своїм добрим словом, щирим ставленням до людей надихав їх на потрібну допомогу. Приходили і чоловіки, й жінки з села Займище. Приїздив отець з Кучинівки зі своїми прихожанами. Зносили ікони, рушники, збирали кошти.  Жінки готували обіди, годували людей. Люди похилого віку, які не в змозі допомогти фізично, молилися вдома. 7 січня 2003 року церква запрацювала по-справжньому. Отець Павло з матушкою Лідією їздили кожної неділі й на всі свята. Служба проходила благоуханно. Мудрець служив літургію. Вчив людей відкривати серце Духові. І він допоможе в немочах, підкаже, як молитися, як чинити, як вийти з біди, перемогти обставини. Бо, як мовить Святий Павло, «коли за нас Бог, то хто  проти нас». А Бог завжди з нами. За тих, хто відкрився й довірився  йому.
Маючи нагоду, хочу щиро поклонитися за цю благородну потрібну справу-подію в першу чергу Богові, отцю Павлу, а також усім, хто  брав участь у відродженні нашої святині.
Швидко пролетіло 15 років. Сьогодні настоятелем нашої церкви є отець Михайло,  який заслуговує на добре слово. На превеликий жаль, постійними прихожанами є 4-7 чоловік. Але церква діюча. Отець Михайло разом з матушкою та півчою регулярно приїздять до нас. І це добре, це потрібно. 
Як кажуть у народі, без мрії людина, як без долі. Мріємо про недільну дитячу школу влітку. Слава Богу, в селі є молоде  покоління, наше майбутнє, наша надія. Є добро та благословення отця Павла. Підтримка вчителів недільної школи міста Сновськ. А ще в цьому році здійснилася мрія нашого невтомного «Нестора-літописця» О.Є. Крумкача і старости села  А.М. Ларченка: 7.07.2017 р. було встановлено хрест на місці існування Пустинного Миронівського монастиря (історію про існування монастиря можна прочитати в книзі «Історія села Займище», написаній О.Крумкачем).
А ще в отця Павла є дуже гарна риса характеру – почату справу завжди доводити до кінця, хоч і не буде від цього очікуваної подяки. Він мріє поставити  капличку на місці  існування жіночого та чоловічого монастиря.
Шановний отче Павле! Дай Вам Боже здоров’я, наснаги на довгий час і на довгі роки творити добро на землі. Усім служителям Божого Слова і нашим займищанам здоров’я, терпіння, Божого  благословіння.
Майбутнє нашого села в наших руках. Деякі займищани вже задумались: а що ми зробили для села?..
Моє село найкраще на Вкраїні,
Моє село, молюся за тебе.
Бо тут мій світ, моя родина,
І сонце ясне, й небо голубе.
Ти нас підняло, вивчило, зростило,
Ти пісню, долю й щастя нам дало.
Тому таке завжди кохане й миле,
Навіки рідне Займище-село.
Моє село, як тебе не кохати?
О, Займище, як же без тебе жить?
І як пісні про тебе не співати,
І як тебе, як матір, не любить?
(Ф.Дорошенко).
Ольга ГЕЦЬ, м.Київ – с.Займище
Автор: на
Ярлыки:

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