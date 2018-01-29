Шлюбів більше, ніж розлучень. Але народжується менше, ніж помирає

Як повідомили «Променю» у Сновському райвідділі Державної реєстрації актів цивільного стану, за минулий рік у районі уклали шлюб 98 пар.
Розлучень було зафіксовано 15. Населення Сновщини стрімко скорочується – за 2017 рік померло 459 осіб. Свідоцтв про народження видано всього 72. Проте, у зв’язку із закриттям пологового у Сновську, жінки їдуть зазвичай народжувати у Корюківку та Чернігів і там можуть зареєструвати своїх немовлят. Отже, статистика щодо народжуваності в районі насправді трохи вища. Частіше за все дівчаток називають - Софія, Поліна, Ольга, а хлопчиків – Богдан, Олександр, Кирило. Із незвичних імен, якими нарекли дітей, були Ясміна, Аліса, Макар та Савелій.
Першим у 2018 році в нашому районі народився хлопчик (з сільської місцевості). До речі, у столиці також перше немовля цього року – хлопчик, а в Чернігові – дівчинка.
Лариса МАРТИНЕНКО
Розлучень було зафіксовано 15. Населення Сновщини стрімко скорочується – за 2017 рік померло 459 осіб. Свідоцтв про народження видано всього 72. Проте, у зв’язку із закриттям пологового у Сновську, жінки їдуть зазвичай народжувати у Корюківку та Чернігів і там можуть зареєструвати своїх немовлят. Отже, статистика щодо народжуваності в районі насправді трохи вища. Частіше за все дівчаток називають - Софія, Поліна, Ольга, а хлопчиків – Богдан, Олександр, Кирило. Із незвичних імен, якими нарекли дітей, були Ясміна, Аліса, Макар та Савелій.
Першим у 2018 році в нашому районі народився хлопчик (з сільської місцевості). До речі, у столиці також перше немовля цього року – хлопчик, а в Чернігові – дівчинка.
Лариса МАРТИНЕНКО
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