Удача усміхнулася Тамарі Мариненко

Тамара Миколаївна до пенсії працювала вчителькою у Новоборовицькій, Попільнянській школах, всю себе віддаючи улюбленій роботі і дорогим учням. У кожному з них педагог звикла бачити індивідум, чи не кожного вважаючи по-своєму унікальним і талановитим. Наразі вона все це згадує з присмаком ностальгії, живе, радіючи спілкуванню з дітьми й онуками, друзями.
– Скільки себе пам’ятаю – весь час передплачувала районку, а от щоб виграти в лотерею – такого не було! – розказує, усміхаючись. Додає: «Цьогоріч кинути квитанцію на розіграш запропонувала донька, хоча я, відверто кажучи, сприйняла пропозицію скептично».
До редакції 22 грудня наша передплатниця йти навіть не збиралася, зате усю церемонію проведення новорічної лотереї бачили сусіди і знайомі. Вони і сповістили пані Тамарі про перемогу, про суперприз.
– Я спочатку не повірила, думала, що жартують, а потім, коли все збагнула, був легкий шок, - ділиться враженнями щасливиця. Потім, порадившись із онучками, сином та донькою, дійшли згоди облаштувати маленький хлівець (там свого часу хрюші вже жили), накупити кормів і поселити виграш.
Коли поїхали за поросятком до головного спонсора акції В.І. Жолобецького, там вже все було готове. Хрюшу гуртом назвали Фунтиком, а у новій домівці, куди хутко відвезли, оточили морем любові. Хай росте великим і смачним!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Чи знали ви, що у нашій країні налічується більше 30 порід свиней різного напрямку – м’ясних, сальних, м’ясо-сальних, беконних.
Свині входять в десятку найрозумніших тварин. Вони допитливі, і, як зазначив лауреат Нобелівської премії академік Павлов, найнервованіші з усіх, хто нас оточує.
Деякі моряки Антильських островів, котрі виходять у Карибське море на невеличких суднах, використовують свиней у якості «навігаційних пристроїв». Якщо судно збивається з курсу, мореплавці кидають за борт свиню, яку для подібного випадку тримають у трюмі. Тварина безпомилково бере курс до найближчого берега. А плавець і пірнальник – свиня відмінна. Відомий випадок, коли кабан переплив затоку в Азовському морі, ширина якої досягала 40 км.
– Скільки себе пам’ятаю – весь час передплачувала районку, а от щоб виграти в лотерею – такого не було! – розказує, усміхаючись. Додає: «Цьогоріч кинути квитанцію на розіграш запропонувала донька, хоча я, відверто кажучи, сприйняла пропозицію скептично».
До редакції 22 грудня наша передплатниця йти навіть не збиралася, зате усю церемонію проведення новорічної лотереї бачили сусіди і знайомі. Вони і сповістили пані Тамарі про перемогу, про суперприз.
– Я спочатку не повірила, думала, що жартують, а потім, коли все збагнула, був легкий шок, - ділиться враженнями щасливиця. Потім, порадившись із онучками, сином та донькою, дійшли згоди облаштувати маленький хлівець (там свого часу хрюші вже жили), накупити кормів і поселити виграш.
Коли поїхали за поросятком до головного спонсора акції В.І. Жолобецького, там вже все було готове. Хрюшу гуртом назвали Фунтиком, а у новій домівці, куди хутко відвезли, оточили морем любові. Хай росте великим і смачним!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Чи знали ви, що у нашій країні налічується більше 30 порід свиней різного напрямку – м’ясних, сальних, м’ясо-сальних, беконних.
Свині входять в десятку найрозумніших тварин. Вони допитливі, і, як зазначив лауреат Нобелівської премії академік Павлов, найнервованіші з усіх, хто нас оточує.
Деякі моряки Антильських островів, котрі виходять у Карибське море на невеличких суднах, використовують свиней у якості «навігаційних пристроїв». Якщо судно збивається з курсу, мореплавці кидають за борт свиню, яку для подібного випадку тримають у трюмі. Тварина безпомилково бере курс до найближчого берега. А плавець і пірнальник – свиня відмінна. Відомий випадок, коли кабан переплив затоку в Азовському морі, ширина якої досягала 40 км.
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