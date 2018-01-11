Як уберегтися від грипу

Як повідомила головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан, підйому захворюваності на грип в районі немає.
Проте через різкі перепади температури слід дотримуватися основних правил для того, щоб не захворіти грипом, а саме: вести здоровий спосіб життя, виконувати ранкову гімнастику; не обмежувати себе в прогулянках на свіжому повітрі; виконувати контрастні обливання водою; здійснювати провітрювання і вологе прибирання приміщень; дотримуватися раціонального харчування з великою кількістю свіжих овочів та фруктів; застосовувати неспецифічні модулятори імунітету, а саме: настоянку ехінацеї, елеутерококу, вітамінні препарати. Вживати часник, цибулю, відвар шипшини; підбирати одяг відповідно до сезону, проводити часте миття рук; одягати марлеву пов’язку під час епідемії в місцях скупчення людей чи при контакті із хворим; уникати частого контакту з хворими людьми, торкання руками очей, носа чи рота, бо саме так поширюється вірус грипу.
На сьогодні одним з найефективніших специфічних методів профілактики грипу залишається вакцинація населення протигрипозною вакциною, до складу якої входять штами вірусів, які циркулюватимуть на території України, та можуть стати можливою причиною захворювань.
Проте через різкі перепади температури слід дотримуватися основних правил для того, щоб не захворіти грипом, а саме: вести здоровий спосіб життя, виконувати ранкову гімнастику; не обмежувати себе в прогулянках на свіжому повітрі; виконувати контрастні обливання водою; здійснювати провітрювання і вологе прибирання приміщень; дотримуватися раціонального харчування з великою кількістю свіжих овочів та фруктів; застосовувати неспецифічні модулятори імунітету, а саме: настоянку ехінацеї, елеутерококу, вітамінні препарати. Вживати часник, цибулю, відвар шипшини; підбирати одяг відповідно до сезону, проводити часте миття рук; одягати марлеву пов’язку під час епідемії в місцях скупчення людей чи при контакті із хворим; уникати частого контакту з хворими людьми, торкання руками очей, носа чи рота, бо саме так поширюється вірус грипу.
На сьогодні одним з найефективніших специфічних методів профілактики грипу залишається вакцинація населення протигрипозною вакциною, до складу якої входять штами вірусів, які циркулюватимуть на території України, та можуть стати можливою причиною захворювань.
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