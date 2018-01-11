четверг, 11 января 2018 г.

Як уберегтися від грипу

Як повідомила головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан, підйому захворюваності на грип в районі немає.
Проте через різкі перепади температури слід дотримуватися основних правил для того, щоб не захворіти грипом, а саме:  вести здоровий спосіб життя, виконувати ранкову гімнастику; не обмежувати себе в прогулянках на свіжому повітрі; виконувати контрастні обливання водою;  здійснювати провітрювання і вологе прибирання приміщень; дотримуватися раціонального харчування з великою кількістю свіжих овочів та фруктів; застосовувати неспецифічні модулятори імунітету, а саме: настоянку ехінацеї, елеутерококу, вітамінні препарати. Вживати часник, цибулю, відвар шипшини; підбирати одяг відповідно до сезону, проводити часте миття рук; одягати марлеву пов’язку під час епідемії в місцях скупчення людей чи при контакті із хворим; уникати частого контакту з хворими людьми, торкання руками очей, носа чи рота, бо саме так поширюється вірус грипу.
На сьогодні одним з найефективніших специфічних методів профілактики грипу залишається вакцинація населення протигрипозною вакциною, до складу якої входять штами вірусів, які циркулюватимуть на території України, та можуть стати можливою причиною захворювань. 
Автор: на
Ярлыки:

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