Відпуск безкоштовних препаратів за програмою «Доступні ліки» тимчасово припинено. Проте ситуація має змінитися на краще

Сновчани обривають редакційні телефони з питанням про те, чому не можуть із початку року безкоштовно отримати медичні препарати за рецептами у рамках програми «Доступні ліки».
З інформації, яку розмістило профільне управління, пояснюємо: «Наразі триває процес підписання договорів органів місцевої влади з аптечними закладами. Тобто, своєчасність отримання громадянами безкоштовних ліків напряму залежить від того, як швидко спрацюють місцеві органи влади, районні та міські управління Державної казначейської служби України та аптеки.
До слова. Цитуємо думку з цього приводу начальника Управління охорони здоров’я ОДА Петра Гармаша: «Як і минулого року, особа повинна звернутися за рецептом до свого дільничного терапевта або сімейного лікаря. Враховуючи, що бюджет області прийнятий, 26 млн грн, передбачених відповідною програмою, Чернігівщина отримала. Відповідно до заявок, гроші вже розподілено по районах та містах області».
Після цієї цитати явно проситься банальне питання: «А скільки ж нам виділено?» Відповідь є: «Виділено!»
Детальніше про це – у наступному номері «Променя».
Олена КОМПАНЕЦЬ
З інформації, яку розмістило профільне управління, пояснюємо: «Наразі триває процес підписання договорів органів місцевої влади з аптечними закладами. Тобто, своєчасність отримання громадянами безкоштовних ліків напряму залежить від того, як швидко спрацюють місцеві органи влади, районні та міські управління Державної казначейської служби України та аптеки.
До слова. Цитуємо думку з цього приводу начальника Управління охорони здоров’я ОДА Петра Гармаша: «Як і минулого року, особа повинна звернутися за рецептом до свого дільничного терапевта або сімейного лікаря. Враховуючи, що бюджет області прийнятий, 26 млн грн, передбачених відповідною програмою, Чернігівщина отримала. Відповідно до заявок, гроші вже розподілено по районах та містах області».
Після цієї цитати явно проситься банальне питання: «А скільки ж нам виділено?» Відповідь є: «Виділено!»
Детальніше про це – у наступному номері «Променя».
Олена КОМПАНЕЦЬ
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