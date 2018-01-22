Миру, злагоди, достатку!

Чудове свято Святого Миколая організували для наших дітей у садочку села Гірськ. Ми щиро вдячні спонсорам - депутату Олександру Кирилюку та відділу прикордонної служби «Гірськ» (керівник - Василь Бойко) за солодкі подарунки для нашої малечі. До речі, прикордонники ще подарували нашим діткам і незабутню екскурсію відділом, показавши зброю, службових собак, зробили фото на пам`ять. Окрема подяка керівнику дошкільного закладу Тетяні Іванівні Ткаченко та всьому персоналу за щоденну турботу і виховання нашої малечі, за цікаві і змістовні години навчання.
Вітаємо вас усіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо миру, злагоди, здоров’я, достатку вам і вашим родинам.
З повагою – батьки вихованців садочка
Комментариев нет:
Отправить комментарий