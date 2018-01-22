понедельник, 22 января 2018 г.

Миру, злагоди, достатку!




Чудове свято Святого Миколая організували для наших дітей у садочку села Гірськ. Ми щиро вдячні спонсорам - депутату Олександру Кирилюку та відділу прикордонної служби «Гірськ» (керівник - Василь Бойко) за солодкі подарунки для нашої малечі. До речі, прикордонники ще подарували нашим діткам і незабутню екскурсію відділом, показавши зброю, службових собак, зробили фото на пам`ять. Окрема подяка керівнику дошкільного закладу Тетяні Іванівні Ткаченко та всьому персоналу  за щоденну турботу і виховання нашої малечі, за цікаві і змістовні години навчання.
Вітаємо вас усіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо миру, злагоди, здоров’я, достатку вам і вашим родинам.
З повагою – батьки вихованців садочка
Автор: на
Ярлыки:

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