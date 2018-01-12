Зміни в субсидіях

Відповідно до постанови Кабміну України №409 від 06.08.2014 р. «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» з 1 січня 2018 року змінилися соціальні нормативи користування послугами з електропостачання для надання субсидій:
- у житлових приміщеннях (будинках) 70 кВт на місяць на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 190 кВт на місяць;
- за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт на місяць на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт на місяць.
Перерахунок розміру призначеної субсидії (в межах установленого строку її призначення) здійснюється управлінням соцзахисту населення з 1 січня без звернення громадян.
- у житлових приміщеннях (будинках) 70 кВт на місяць на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 190 кВт на місяць;
- за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт на місяць на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт на місяць.
Перерахунок розміру призначеної субсидії (в межах установленого строку її призначення) здійснюється управлінням соцзахисту населення з 1 січня без звернення громадян.
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