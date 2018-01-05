Малі діти мають бути у безпеці!

З метою попередження нещасних випадків Сновське відділення поліції закликає батьків здійснювати контроль за своїми дітьми.
Потрібно проводити бесіди, щоб під час зимових канікул, перебуваючи на дорозі, діти дотримувалися правил дорожнього руху, а, перебуваючи на льоду, катках, також поводили себе за усіма правилами безпеки. У разі залишення малюків самих батькам особливу увагу слід звертати на те, щоб у легкодоступних місцях не лежали сірники, електроприлади, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби. Це може призвести до біди. Батьки! Бережіть дітей!
Денис БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
Потрібно проводити бесіди, щоб під час зимових канікул, перебуваючи на дорозі, діти дотримувалися правил дорожнього руху, а, перебуваючи на льоду, катках, також поводили себе за усіма правилами безпеки. У разі залишення малюків самих батькам особливу увагу слід звертати на те, щоб у легкодоступних місцях не лежали сірники, електроприлади, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби. Це може призвести до біди. Батьки! Бережіть дітей!
Денис БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
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