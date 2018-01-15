Вогнеборець – це мужність

Розпочато відбір кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів
цивільного захисту (Національного університету цивільного захисту України (м.Харків); Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м.Черкаси); Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Львів); Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м.Вінниця), які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальностей «пожежна безпека», «цивільний захист» тощо. Детальніше про все - за телефонами пожежно-рятувальної частини 2-14-61 та 2-14-60 або за адресою: м.Сновськ, вул.Вишнева, 59.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
цивільного захисту (Національного університету цивільного захисту України (м.Харків); Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м.Черкаси); Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Львів); Вищого професійного училища ЛДУБЖД (м.Вінниця), які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальностей «пожежна безпека», «цивільний захист» тощо. Детальніше про все - за телефонами пожежно-рятувальної частини 2-14-61 та 2-14-60 або за адресою: м.Сновськ, вул.Вишнева, 59.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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