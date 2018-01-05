пятница, 5 января 2018 г.

Теніс

24 грудня в м. Чернігів відбулися відкриті обласні змагання з настільного тенісу «Сімейний кубок».



 Спортивну сім`ю зі Сновщини представляли Сарапіни – Олексій та Єлизавета. Серед 8 команд наші учасники вийшли до фіналу та зустрілися з сім`єю із Чернігова. У жорсткій боротьбі Сарапіни поступилися за крок до золота, програвши з рахунком 2:1.
Автор: на
Ярлыки:

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