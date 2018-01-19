«Мій символ року»

Наступна учасниця фотоконкурсу, приуроченого до року Собаки – Тетяна Шумська зі Сновська разом зі своєю улюбленицею Джесікою.
Надсилайте і заносьте в редакцію фото зі своїми чотирилапими вірними друзями - символами цього року. Найоригінальніші світлини та підписи до них отримають приз! Останній день прийому фотографій - 9 лютого. Переможці конкурсу будуть оголошені у газеті «Промінь» 17 лютого.
Редакція.
Надсилайте і заносьте в редакцію фото зі своїми чотирилапими вірними друзями - символами цього року. Найоригінальніші світлини та підписи до них отримають приз! Останній день прийому фотографій - 9 лютого. Переможці конкурсу будуть оголошені у газеті «Промінь» 17 лютого.
Редакція.
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