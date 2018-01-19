пятница, 19 января 2018 г.

«Мій символ року»

Наступна учасниця фотоконкурсу, приуроченого до року Собаки – Тетяна Шумська зі Сновська разом зі своєю улюбленицею Джесікою.



 Надсилайте і заносьте в редакцію фото зі своїми чотирилапими вірними друзями - символами цього року. Найоригінальніші світлини та підписи до них отримають приз! Останній день прийому фотографій  - 9 лютого. Переможці конкурсу будуть оголошені у газеті «Промінь» 17 лютого.
Редакція.
Автор: на
Ярлыки:

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