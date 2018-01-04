Ставку за оренду землі підвищать

На півночі Сновщини (та сміливо можна говорити на самому півночі України) поблизу Хрінівки, вже другий рік господарює приватний підприємець Олександр ДОБРОДІЙ (на фото) з Корюківщини. У його ПСП «Стиль», очолюваному раніше нашим земляком Петром Кирикоєм, близько 400 га землі.
- Після оформлення прав власності на приватне сільськогосподарське підприємство «Стиль» у спадок мені дісталося трохи більше ста гектарів орної землі, придатної до використання, - каже Олександр Олександрович. – Згодом ми розчистили від самосійок ще 200 га, щоб було де вирощувати зернові.
Будівля ферми теж збереглася, але заводити там худобу підприємець у найближчій перспективі не планує. Техніку для обробітку грунту і збору урожаю доводиться наймати.
Олександр Добродій вдячний за роботу і поради місцевому мешканцю Хрінівки Василю Володимировичу Тєлєзі. Під час збирання зернових допомагають у роботі підприємства клюсівчани Михайло Гордійович Чернявський та Андрій Олексійович Лагунов.
Наразі ПСП «Стиль» уклало 75 договорів оренди землі. З них 37 – це паї, надані у користування людям, а решта – не витребувані землі. Олександр Добродій каже, що людей переманює до себе (щоб здавали в оренду паї йому) недобросовісний підприємець з Городнянщини, у якого повно боргів. Тож хай мешканці Хрінівки будуть уважними і не довіряють таким ділкам. ПСП «Стиль» О.О.Добродія у перший рік господарювання за оренду угідь людям виплатило по 3% від нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарської землi, а в минулому – вже по 4%. У цьому році планує підняти ставку до п’яти відсотків. Тож побажаємо підприємству успішної роботи й гарних урожаїв.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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