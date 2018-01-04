четверг, 4 января 2018 г.

Ставку за оренду землі підвищать


На півночі Сновщини (та сміливо можна говорити на самому півночі України) поблизу Хрінівки, вже другий рік господарює приватний підприємець Олександр ДОБРОДІЙ (на фото) з Корюківщини. У його ПСП «Стиль», очолюваному раніше нашим земляком Петром Кирикоєм, близько 400 га землі.

- Після оформлення прав власності на приватне сільськогосподарське підприємство «Стиль» у спадок мені дісталося трохи більше ста гектарів орної землі, придатної до використання, - каже Олександр Олександрович. – Згодом ми розчистили від самосійок ще 200 га, щоб було де вирощувати зернові.
Будівля ферми  теж збереглася, але заводити там худобу  підприємець у найближчій перспективі не планує.  Техніку для обробітку грунту і збору урожаю доводиться наймати.
Олександр Добродій вдячний за роботу і поради місцевому мешканцю Хрінівки Василю Володимировичу Тєлєзі. Під час збирання зернових допомагають у роботі підприємства клюсівчани Михайло Гордійович Чернявський та Андрій Олексійович Лагунов.
Наразі ПСП «Стиль» уклало 75 договорів оренди землі. З них 37 – це паї, надані у користування людям, а решта – не витребувані землі. Олександр Добродій каже, що людей переманює до себе (щоб здавали в оренду паї йому) недобросовісний підприємець з Городнянщини, у якого повно боргів. Тож хай мешканці Хрінівки будуть уважними і не довіряють таким ділкам. ПСП «Стиль» О.О.Добродія у перший рік господарювання за оренду угідь людям виплатило по 3% від нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарської землi, а в минулому – вже по 4%. У цьому році планує підняти ставку до п’яти відсотків. Тож побажаємо підприємству успішної роботи  й гарних урожаїв.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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