І знову сніг. І знову ожеледиця. Бережімо себе!

А начальник Городнянського відділення управління виконавчої дирекції ФССУ Юлія Щиглевська ще й радить пам’ятати такі прості правила: не тримати руки в кишенях – це збільшує можливість падіння; не поспішати під час ходіння, не соромтеся «човгати» ногами,
наступати на всю підошву; при порушенні рівноваги відразу згинати ноги в колінах (це допоможе вам знизити висоту); при ходьбі під час ожеледиці центр тяжіння тіла спрямовувати вперед; спускаючись чи піднімаючись сходами, триматися за поручні, обов’язково ставити на сходинку обидві ноги тощо. Людям похилого віку, вважає спеціаліст, краще у «слизькі дні» не виходити на вулицю. А у разі травми треба негайно звертатися до лікаря.
наступати на всю підошву; при порушенні рівноваги відразу згинати ноги в колінах (це допоможе вам знизити висоту); при ходьбі під час ожеледиці центр тяжіння тіла спрямовувати вперед; спускаючись чи піднімаючись сходами, триматися за поручні, обов’язково ставити на сходинку обидві ноги тощо. Людям похилого віку, вважає спеціаліст, краще у «слизькі дні» не виходити на вулицю. А у разі травми треба негайно звертатися до лікаря.
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