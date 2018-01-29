Готовність вирішувати питання - є!

23 січня під головуванням Олександра Медведьова пройшла 17 сесія Сновської міськради сьомого скликання. Участь у ній взяли голова райради Ніна Кухаренко, в.о. голови РДА Володимир Карпенко (голова РДА Валерій Радібеда у відпустці), деякі депутати районної ради, представники поліції, прикордонного загону «Сновськ» та інші запрошені учасники.
Порядок денний зібрання складався із розгляду низки Програм, блоку комунальних та земельних питань. Їхній розгляд не зайняв додаткового часу, оскільки ділитися думками, висловлювати слушні пропозиції у депутатів була змога в комісіях, що працювали напередодні пленарного засідання.
Приміром, обнадійливо було чути, що нарешті (у 2018 р.) профінансується проект поновлення ділянки дороги від Тихонович до Гути Студенецької, а у 2019 році цей шлях має набути іншого, доступного для пересування вигляду, що продовжиться засипання болотистих ділянок міських вулиць, а на Богдана Хмельницького незабаром засвітяться ліхтарі та інше.
На сесії також звучали теми преміювання міського голови, секретаря, заступників, змін до міського бюджету, придбання легкового автомобіля для ПМСД. До речі, вартість цієї іномарки зростає шаленими темпами, тож бажано її купівлю пришвидшити.
Хвилювала місцевих обранців і ситуація із ДП «Райагролісгосп», податки за діяльність якого йдуть не в громаду, а в обласний бюджет, і кадровий голод в лікарні, і відсутність цілодобової аптеки, і газові перипетії в Н.Боровичах, інші проблеми. Вирішувати їх - готовність є, але що буде насправді – поживемо-побачимо.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Порядок денний зібрання складався із розгляду низки Програм, блоку комунальних та земельних питань. Їхній розгляд не зайняв додаткового часу, оскільки ділитися думками, висловлювати слушні пропозиції у депутатів була змога в комісіях, що працювали напередодні пленарного засідання.
Приміром, обнадійливо було чути, що нарешті (у 2018 р.) профінансується проект поновлення ділянки дороги від Тихонович до Гути Студенецької, а у 2019 році цей шлях має набути іншого, доступного для пересування вигляду, що продовжиться засипання болотистих ділянок міських вулиць, а на Богдана Хмельницького незабаром засвітяться ліхтарі та інше.
На сесії також звучали теми преміювання міського голови, секретаря, заступників, змін до міського бюджету, придбання легкового автомобіля для ПМСД. До речі, вартість цієї іномарки зростає шаленими темпами, тож бажано її купівлю пришвидшити.
Хвилювала місцевих обранців і ситуація із ДП «Райагролісгосп», податки за діяльність якого йдуть не в громаду, а в обласний бюджет, і кадровий голод в лікарні, і відсутність цілодобової аптеки, і газові перипетії в Н.Боровичах, інші проблеми. Вирішувати їх - готовність є, але що буде насправді – поживемо-побачимо.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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