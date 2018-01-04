Відтепер за систематичне насилля над дружиною можна сісти за грати!

Верховна Рада України прийняла закон про запобігання насильства по відношенню до жінок і домашнього насилля, а також про боротьбу
з цими явищами. Віднині у законодавство ввели визначення «домашнє насильство» - систематичне фізичне, психологічне чи економічне насилля по відношенню нинішнього чи колишнього чоловіка чи іншого родича, що призводить до фізичних чи психологічних страждань, розладу здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності чи погіршення якості життя постраждалого. За цей злочин передбачено покарання – 150-240 годин громадських робіт чи арешт до півроку, чи обмеження волі до п’яти років, чи обмеження волі до двох років.
з цими явищами. Віднині у законодавство ввели визначення «домашнє насильство» - систематичне фізичне, психологічне чи економічне насилля по відношенню нинішнього чи колишнього чоловіка чи іншого родича, що призводить до фізичних чи психологічних страждань, розладу здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності чи погіршення якості життя постраждалого. За цей злочин передбачено покарання – 150-240 годин громадських робіт чи арешт до півроку, чи обмеження волі до п’яти років, чи обмеження волі до двох років.
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