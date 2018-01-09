Привітали прийомні сім`ї

Напередодні Нового року у залі райдержадміністрації вітання та солодкі подарунки отримали від голів міськради, райдержадміністрації та райради - Олександра Медведьова, Валерія Радібеди та Ніни Кухаренко діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають у прийомних сім'ях та дитячому будинку сімейного типу Сновщини. Захід був організований центром соцслужб для сім'ї, дітей та молоді управління освіти сім'ї, молоді та спорту міськради та службою у справах дітей РДА. Подяки батькам-вихователям та прийомним батькам за їхній неоціненний внесок у вихованя і турботу про дітей вручила начальник управління освіти, сім'ї, молоді та спорту міськради Тетяна Булденко. Музичне вітання для віх присутніх подарувала прийомна сім'я Коротиш.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
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