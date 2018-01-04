Їхній курс – на майбутнє!

Щоб проілюструвати, як важливо вчасно надати поштовх і силу започаткованій справі, важливо зрозуміти: без ефективного, вправного, енергійного господарника, який робить ставку на інновації й на майбутнє, тут не обійтися! Веду мову про Григорія Олексійовича Синельника,
директора ПВКП «Імпульс», котрий згуртував навколо себе групу однодумців, що впродовж не одного року продовжують тримати високу марку. Сьогодні це близько 40 трударів із стабільними зарплатами, солідним соцпакетом, новими планами.
Компанія «Імпульс» пропонує послуги сучасно облаштованого елеватора і сушильного комплексу зі зручним транспортним сполученням - залізничною станцією «Сновськ». Комплекс складається із зернового складу, де можна зберігати одночасно понад 20 тис. тонн зерна, сушильного комплексу на дровах, атестованої лабораторії, власного вагового господарства і купи різних вигод, які будь-якому потенційному партнеру стануть прийнятними. Що ж сушиться у наших елеваторників? А майже все, що вирощують у північному регіоні на своїх полях аграрії – кукурудза, люпин, овес, жито, пшениця, змішані корми для тваринництва.
Для використання найсучасніших технологій керівництво «Імпульсу» застосувало енергозберігаючі технології. Простішою мовою, домовилося із єлінським та іншими лісництвами про купівлю у них дров. А дрова – це не газ і не електрика, за які треба сплачувати непомірно високу платню, дотримуватися лімітів у споживанні тощо.
Новий 2018 рік колектив зустрів у дружному колі, із баранчиком і до нього. Словом, як і годиться. А головне - із переконанням, що їхні наступні дні і місяці будуть ще успішнішими за попередні.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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На знімку: директор ПВКП «Імпульс» Григорій Синельник із зав-виробництвом Олегом Чорним.
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