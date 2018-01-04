Дмитро Пинчук - найперспективніший кікбоксер Чернігівщини

Щоразу, чуючи про досягнення наших спортсменів, впевнююсь, що в Сновську надзвичайно талановита та перспективна молодь. Яскравим прикладом того є вісімнадцятирічний Дмитро Пинчук – першокурсник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка факультету фізичного виховання, який є найперспективнішим кікбоксером області.
А почалося все з простої цікавості від побаченого оголошення про набір в групу кікбоксингу. Хлопець, займаючись до цього 5 років танцями в «Ягідках», вирішив спробувати себе в чомусь новому, в чомусь, де можна продемонструвати свою силу, спритність та мужність. Отак, з 13 років і почав займатися цим видом спорту в Олександра Закревського – тренера від Бога. До речі, він все життя присвячує улюбленій справі. Саме завдяки йому у хлопця з’явився такий інтерес до спорту і саме йому Дмитро дякує за всі навчені прийоми та методики, без яких він не обходиться на жодних змаганнях.
І хоч перші три змагання хлопець програв, він не впав духом, і це стало ще більшим стимулом до отримання бажаних результатів. Так, з 2015 року у Дмитра не було жодного програшу. На чемпіонаті України він отримує кубок за найкращу техніку, за волю до перемоги та як найперспективніший кікбоксер Чернігівщини. Хлопець – кандидат в майстри спорту. На початку грудня перебував на чемпіонаті світу в Мінську, де став першим з лоу-кіку та другим з фул-контакту. У кожному розділі, маючи по 3 суперника, Дмитро обійшов усіх і посів заслужені місця. Каже, що в Білорусії сподобалося, але в рідній Україні краще, а в рідному місті - і поготів. Загалом юний спортсмен виграв чотири чемпіонати України та багато чемпіонатів області. Своїми численними перемогами завдячує батькам, котрі завжди добрим словом та мудрою порадою підтримують єдиного сина, своєму наставникові Артему Арутюняну – президенту команди Щорського кікбоксингу та Григорію Божку, який постійно допомагає розвивати даний вид спорту у місті, є постійним спонсором, організатором поїздок. Без його фінансової допомоги Дмитрові було б не просто брати участь у змаганнях таких рівнів.
Завжди підтримують його і найкращий друг Микола Дятел (також хороший спортсмен. Із ним з дитинства разом тренувалися і досягали високих результатів) та кохана дівчина Еля. А мрії у хлопця досить прості. Оскільки він ще першокурсник, то мріє про хорошу освіту та перспективну роботу у майбутньому.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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