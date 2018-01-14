Викрили на хабарі керівника держлісгоспу

Співробітники Служби безпеки України спільно з національною поліцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі керівника одного з державних лісгоспів.
Встановлено, що тимчасово виконуючий обов’язки директора підприємства систематично вимагав гроші від комерсантів за сприяння в укладанні договорів на постачання лісопродукції. Оперативники спецслужби задокументували, що у випадку несплати «відкату» підприємцям вони відмовляли в реалізації деревини під штучними приводами. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання десяти тисяч гривень від бізнесмена за сприяння в укладанні договору на отримання шістдесяти кубометрів деревини. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.
Встановлено, що тимчасово виконуючий обов’язки директора підприємства систематично вимагав гроші від комерсантів за сприяння в укладанні договорів на постачання лісопродукції. Оперативники спецслужби задокументували, що у випадку несплати «відкату» підприємцям вони відмовляли в реалізації деревини під штучними приводами. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання десяти тисяч гривень від бізнесмена за сприяння в укладанні договору на отримання шістдесяти кубометрів деревини. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.
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