Служба "102"

2 січня надійшло повідомлення телефоном до РУ про те, що 1 січня з території метеостанції невідома особа здійснила крадіжку метеорологічних приладів (термометр, гігрометр).
8 січня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що цього ж дня заявник виявив зникнення грошей в сумі 2000 грн. До будинку злодій потрапив, розбивши вікно.
8 січня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що цього ж дня заявник виявив зникнення грошей в сумі 2000 грн. До будинку злодій потрапив, розбивши вікно.
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