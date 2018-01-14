воскресенье, 14 января 2018 г.

Служба "102"

2 січня  надійшло повідомлення телефоном до РУ про те, що 1 січня з території метеостанції невідома особа здійснила крадіжку метеорологічних приладів (термометр, гігрометр).

8 січня  надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що цього ж дня заявник виявив зникнення грошей в сумі 2000 грн. До будинку  злодій потрапив, розбивши вікно. 
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)