Профілактика захворювань на вірусний гепатит А

Починаючи з листопада 2017 року, у Сновському районі зросла захворюваність на вірусний гепатит А .
Вірусний гепатит А - гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом. Джерелом інфекції є хвора людина. Інфекція передається через шлунково-кишечний тракт. Основним фактором передачі є насамперед питна вода.
Вірус гепатиту А досить стійкий в навколишньому середовищі. При кімнатній температурі він може зберігатися до 2-х тижнів, а при температурі +4С - протягом кількох місяців, стабільний до дії кислот та розчинників жирів. Повністю знешкоджується вірус при кип’ятінні упродовж 5 хвилин, ультрафіолетовому опромінюванні руйнує його за одну хвилину. Вірус виявляється у крові, фекаліях, сечі та слині хворих. Частіше захворювання починається поступово або підгостро. Початковий період триває в середньому 7-10 діб.
Ознаками хвороби є: підвищення температури, нудота, втома, втрата апетиту, пожовтіння склер очей, потемніння сечі, біль у животі, блювання.
Важливу роль у попередженні виникнення та розповсюдженості гепатиту А відіграє дотримання правил особистої гігієни.
Щоб уникнути захворювання необхідно: вживати доброякісну питну воду, що подається водопровідними джерелами централізованого водопостачання; воду з нецентралізованих джерел (колодязів) перед вживанням кип’ятити; не використовувати воду із сумнівних джерел; не вживати продукти, придбані на стихійних ринках; ретельно мити перед вживанням овочі та фрукти тощо. А при перших ознаках захворювання обов’язково слід звертатись до лікарів.
Л.Первакова, лікар-епідеміолог Сновського РЛВ
Вірусний гепатит А - гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом. Джерелом інфекції є хвора людина. Інфекція передається через шлунково-кишечний тракт. Основним фактором передачі є насамперед питна вода.
Вірус гепатиту А досить стійкий в навколишньому середовищі. При кімнатній температурі він може зберігатися до 2-х тижнів, а при температурі +4С - протягом кількох місяців, стабільний до дії кислот та розчинників жирів. Повністю знешкоджується вірус при кип’ятінні упродовж 5 хвилин, ультрафіолетовому опромінюванні руйнує його за одну хвилину. Вірус виявляється у крові, фекаліях, сечі та слині хворих. Частіше захворювання починається поступово або підгостро. Початковий період триває в середньому 7-10 діб.
Ознаками хвороби є: підвищення температури, нудота, втома, втрата апетиту, пожовтіння склер очей, потемніння сечі, біль у животі, блювання.
Важливу роль у попередженні виникнення та розповсюдженості гепатиту А відіграє дотримання правил особистої гігієни.
Щоб уникнути захворювання необхідно: вживати доброякісну питну воду, що подається водопровідними джерелами централізованого водопостачання; воду з нецентралізованих джерел (колодязів) перед вживанням кип’ятити; не використовувати воду із сумнівних джерел; не вживати продукти, придбані на стихійних ринках; ретельно мити перед вживанням овочі та фрукти тощо. А при перших ознаках захворювання обов’язково слід звертатись до лікарів.
Л.Первакова, лікар-епідеміолог Сновського РЛВ
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