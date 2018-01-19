Із благородством і безкорисливістю

Людина для добра приходить в світ
Й покликана завжди добро творить.
(Надія Красоткіна).
Моєму рідному селу Займище дуже поталанило, що в ньому народився і вже майже півстоліття працює бібліотекарем Олександр Євгенович Крумкач, який багато зробив і продовжує робити велику кількість гарних, добрих справ для рідного села.
Це і розширення приміщення бібліотеки, і упорядкування прилеглої території, і зразкове функціонування самої бібліотеки, і невтомна пошукова робота історично- краєзнавчого характеру, і тисячі фотосвітлин, на яких він зафіксував багато головних, яскравих подій в житті села та району.
Лиш в царстві книг буває так затишно,
І ллється світло знань з усіх боків.
Те царство квітне, мов троянда пишна,
Живе у ньому аромат віків.
Ввійди в цей світ, побудь з ним наодинці,
Торкнись душею дивних таємниць –
Отримаєш небачені гостинці,
Нап’єшся мудрості з ясних криниць...
(Володимир Чернявський)
Олександр Євгенович зібрав документальні свідчення про Миронівський Богословський монастир біля річки Снов і виникнення поруч з монастирем села Займище, підготував велику кількість матеріалів, які стали основою для написання нарису «Займище, історія села від найдавніших і до наших днів», розробив родоводи багатьох займищанських сімей, подарувавши землякам можливість знати свої родинні корені, починаючи з часів заснування села.
Займаючись організацією та проведенням шести обласних фольклорних фестивалівконкурсів імені Василя Полевика, я мав чудову нагоду пересвідчитись у його палкому патріотизмі, безкорисності, відповідальності та скромності. Олександр Євгенович Крумкач дуже багато зробив для подальшого культурного розвитку Займища та духовності його жителів. Це дає право назвати його Великим займищанцем. Нестором-літописцем земляки нарекли його вже давно. І то є справедлива оцінка багаторічної, багатогранної роботи. Його благородний, безкорисливий труд всього цього заслуговує. І на додачу до людської поваги варто було б державної нагороди Олександра Євгеновича удостоїти.
Леонід СМОЛЯК, ініціатор проведення та організатор шести обласних фольклорних фестивалів-конкурсів імені Василя Полевика, Почесний громадянин села Займище, Лауреат обласної премії ім.Василя Полевика, Заслужений працівник культури України.
Й покликана завжди добро творить.
(Надія Красоткіна).
Моєму рідному селу Займище дуже поталанило, що в ньому народився і вже майже півстоліття працює бібліотекарем Олександр Євгенович Крумкач, який багато зробив і продовжує робити велику кількість гарних, добрих справ для рідного села.
Це і розширення приміщення бібліотеки, і упорядкування прилеглої території, і зразкове функціонування самої бібліотеки, і невтомна пошукова робота історично- краєзнавчого характеру, і тисячі фотосвітлин, на яких він зафіксував багато головних, яскравих подій в житті села та району.
Лиш в царстві книг буває так затишно,
І ллється світло знань з усіх боків.
Те царство квітне, мов троянда пишна,
Живе у ньому аромат віків.
Ввійди в цей світ, побудь з ним наодинці,
Торкнись душею дивних таємниць –
Отримаєш небачені гостинці,
Нап’єшся мудрості з ясних криниць...
(Володимир Чернявський)
Олександр Євгенович зібрав документальні свідчення про Миронівський Богословський монастир біля річки Снов і виникнення поруч з монастирем села Займище, підготував велику кількість матеріалів, які стали основою для написання нарису «Займище, історія села від найдавніших і до наших днів», розробив родоводи багатьох займищанських сімей, подарувавши землякам можливість знати свої родинні корені, починаючи з часів заснування села.
Займаючись організацією та проведенням шести обласних фольклорних фестивалівконкурсів імені Василя Полевика, я мав чудову нагоду пересвідчитись у його палкому патріотизмі, безкорисності, відповідальності та скромності. Олександр Євгенович Крумкач дуже багато зробив для подальшого культурного розвитку Займища та духовності його жителів. Це дає право назвати його Великим займищанцем. Нестором-літописцем земляки нарекли його вже давно. І то є справедлива оцінка багаторічної, багатогранної роботи. Його благородний, безкорисливий труд всього цього заслуговує. І на додачу до людської поваги варто було б державної нагороди Олександра Євгеновича удостоїти.
Леонід СМОЛЯК, ініціатор проведення та організатор шести обласних фольклорних фестивалів-конкурсів імені Василя Полевика, Почесний громадянин села Займище, Лауреат обласної премії ім.Василя Полевика, Заслужений працівник культури України.
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