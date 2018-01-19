Грали й перемагали

З 9 по 11 січня відбувся відкритий чемпіонат першості з міні-футболу у м.Славутич, в якому взяли участь дві команди зі Сновська.
Старша вікова група Сновської ДЮСШ (2001-2002 р. н.) зустрілася з КДЮСШ м.Славутич та перемогла з рахунком 3:0. Одержали перемогу наші спортсмени й у грі з ФК «Гончарівське» - 4:2 та ДЮСШ Прилуки – 6:3. Поступилася Сновська ДЮСШ ФК «Десна» м.Чернігів з рахунком 2:4. У підсумку команда посіла 2 місце. Кращим нападником турніру визнано гравця зі Сновська Романа Петренка.
Молодша вікова група 2003-2004 р. н. зустрілася з ФК «Зірка» м.Київ й перемогла з рахунком 3:1. Поступилася наша команда КДЮСШ Славутич – 1:2 та ДЮСШ Городня – 3:6. З ФК «Славутич» основний час зіграли з рахунком 2:2 і після пенальті наші одержали перемогу – 4:5. В останній грі ДЮСШ м.Сновськ поступилися ДЮСШ № 26 (м. Київ) – 2:0. У підсумку команда посіла 6 місце. Кращим серед цієї вікової групи став Віктор Манойло.
Роман ГРИЦЮК, тренер-викладач Сновської ДЮСШ.
Старша вікова група Сновської ДЮСШ (2001-2002 р. н.) зустрілася з КДЮСШ м.Славутич та перемогла з рахунком 3:0. Одержали перемогу наші спортсмени й у грі з ФК «Гончарівське» - 4:2 та ДЮСШ Прилуки – 6:3. Поступилася Сновська ДЮСШ ФК «Десна» м.Чернігів з рахунком 2:4. У підсумку команда посіла 2 місце. Кращим нападником турніру визнано гравця зі Сновська Романа Петренка.
Молодша вікова група 2003-2004 р. н. зустрілася з ФК «Зірка» м.Київ й перемогла з рахунком 3:1. Поступилася наша команда КДЮСШ Славутич – 1:2 та ДЮСШ Городня – 3:6. З ФК «Славутич» основний час зіграли з рахунком 2:2 і після пенальті наші одержали перемогу – 4:5. В останній грі ДЮСШ м.Сновськ поступилися ДЮСШ № 26 (м. Київ) – 2:0. У підсумку команда посіла 6 місце. Кращим серед цієї вікової групи став Віктор Манойло.
Роман ГРИЦЮК, тренер-викладач Сновської ДЮСШ.
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