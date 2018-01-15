Про лікування застрахованих осіб у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

Відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) здійснюється оплата лікування осіб, застрахованих за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, (далі – застраховані особи) в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.
Постановою правління Фонду соціального страхування України (далі Фонд) від 13.07.2017 року №39 затверджено Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду, який набирає чинності з 01.01.2018.
Відповідно затвердженого Порядку застрахована особа буде направлятись до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за її вибором відповідно до медичних показань визначеного профілю медичної реабілітації за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарської-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я, де перебуває зазначена особа на лікуванні.
Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої консультації.
Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції (далі - АТО), має право на лікування (у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.
Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування (далі Перелік) затверджений наказом Фонду від від 30.11.2017 № 274-ос
(у редакції наказу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
05.01.2018 № 5-од) та оприлюднений на офіційному веб-сайті Фонду
05.01.2018 № 5-од) та оприлюднений на офіційному веб-сайті Фонду
Перелік реабілітаційних відділень відповідних профілів медичної реабілітації:
1. Нейрореабілітація: підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий період черепно-мозкових травм.
2. М’язово-скелетна реабілітація:
2.1. підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні захворювання;
2.2. підгострий період опіків.
3. Кардіо-пульмонарна реабілітація:
3.1. підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них), стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них), підгострий період після операцій на серці;
3.2. підгострий період захворювань легень, підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру;
3.3. цукровий діабет.
4. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО:
- порушення адаптації;
- розлади по’вязані із споживанням їжі;
- неорганічні розлади сну;
- соматоформні розлади;
- неврастенія.
5. Реабілітація після оперативних втручань на органах зору:
- підгострий період після оперативних втручань на органах зору.
6. Реабілітація при порушені перебігу вагітності:
- ускладнена вагітність.
7. Інша (соматична) реабілітація:
7.1. підгострий період після оперативних втручань на органах травлення;
7.2. підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії);
7.3. підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.
За довідковою інформацією звертатись до Городнянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області за адресою м.Сновськ, вул.Банкова, 6, 2-29-92
або м.Городня, вул.Чернігівська 4/1, тел. 2-74-25
Щиглевська Ю.М., в. о. начальника Городнянського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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