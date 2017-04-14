Безкоштовні препарати можна буде придбати в аптеці № 14 «Ліки України»

Про дію в районі урядової програми «Доступні ліки» розповідає завідувач Сновської міської амбулаторії ПМСД Анатолій Королецький.
– За інформацією Мінохорони здоров’я, днями стартувала хороша програма, направлена на полегшення витрат хворим на бронхіальну астму, цукровий діабет ІІ типу та серцево-судинні захворювання.
На 2017 рік уряд виділив 500 мільйонів гривень.
З усіх питань за програмою «Доступні ліки» можна звертатися на урядову «гарячу лінію» за номером 15-45.
До програми реімбурсації входять такі міжнародні непатентовані назви: аміодарон, амлодипін, атенолол, верапаміл, гідрохлортіазид, спіронолактон, фуросемід, дигоксин, еналаприл, ізосорбід динітрат, карведілол, клопідогрель, метопролол, нітрогліцерин, симвастатин, бісопролол, беклометазон, будесонід, сальбутамол, метформін, гліклазид.
На Сновщині аптекою, яка добровільно бере участь у цій програмі, стала аптека №14 «Ліки України». Вона розташована на території райлікарні, як люди кажуть – «у лісі».
Прийшовши в аптеку, людина може обирати: обміняти рецепт на найдешевші ліки, або, якщо хоче вживати інші, дорожчі, доплатити різницю в ціні.
Одержати безкоштовні ліки можна, спершу звернувшись до сімейного лікаря у місті чи сімейних лікарів сільських амбулаторій, таких, як Анна Стеченко, Наталія Соболевська, Анастасія Базіль, Катерина Цуприк й Володимир Цуприк, зрештою до мене, Анатолія Королецького. Але не треба «смикати» ні терапевтів, ні невропатологів, ні хірургів, ні тих фахівців, що проводять лікування у стаціонарних відділеннях ЦРЛ, фельдшерів у селах. Вони не мають права і не зобов’язані цим займатися.
Безкоштовні препарати за програмою можна буде отримати тільки із правильним рецептом від лікаря, тільки на офіційному бланку. Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепта від лікаря, він може це зробити у будь-якій аптеці, проте аптека не матиме підстав, щоб відпустити цей лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.
– За інформацією Мінохорони здоров’я, днями стартувала хороша програма, направлена на полегшення витрат хворим на бронхіальну астму, цукровий діабет ІІ типу та серцево-судинні захворювання.
На 2017 рік уряд виділив 500 мільйонів гривень.
З усіх питань за програмою «Доступні ліки» можна звертатися на урядову «гарячу лінію» за номером 15-45.
До програми реімбурсації входять такі міжнародні непатентовані назви: аміодарон, амлодипін, атенолол, верапаміл, гідрохлортіазид, спіронолактон, фуросемід, дигоксин, еналаприл, ізосорбід динітрат, карведілол, клопідогрель, метопролол, нітрогліцерин, симвастатин, бісопролол, беклометазон, будесонід, сальбутамол, метформін, гліклазид.
На Сновщині аптекою, яка добровільно бере участь у цій програмі, стала аптека №14 «Ліки України». Вона розташована на території райлікарні, як люди кажуть – «у лісі».
Прийшовши в аптеку, людина може обирати: обміняти рецепт на найдешевші ліки, або, якщо хоче вживати інші, дорожчі, доплатити різницю в ціні.
Одержати безкоштовні ліки можна, спершу звернувшись до сімейного лікаря у місті чи сімейних лікарів сільських амбулаторій, таких, як Анна Стеченко, Наталія Соболевська, Анастасія Базіль, Катерина Цуприк й Володимир Цуприк, зрештою до мене, Анатолія Королецького. Але не треба «смикати» ні терапевтів, ні невропатологів, ні хірургів, ні тих фахівців, що проводять лікування у стаціонарних відділеннях ЦРЛ, фельдшерів у селах. Вони не мають права і не зобов’язані цим займатися.
Безкоштовні препарати за програмою можна буде отримати тільки із правильним рецептом від лікаря, тільки на офіційному бланку. Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепта від лікаря, він може це зробити у будь-якій аптеці, проте аптека не матиме підстав, щоб відпустити цей лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.
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