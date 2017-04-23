Володимира Зарецького врятував сам Господь. А допомогли хірург Микола Парфенюк й чернігівські лікарі

Власне, про це говорять всі, хто знають й чули про Володимира, і про трагічний випадок, що стався з ним 12 квітня, у середу.
Тепер небезпеки життю 42-річному чоловіку вже нема, хоча попереду – складний курс довготривалого лікування і реабілітація.
Суттєву першу допомогу (станом на 20 квітня вона склала 18 тисяч гривень) надав і продовжує надавати директор СВК «Райдуга» Анатолій Ігнатенко. До речі, він переживає, окрім шоку від того, що сталося з його трактористом, низку перевірок, комісій по з’ясуванню причин надзвичайної події.
А подія розвивалася так. Володимир качав трактором воду на фермі. Вирішив поправити шланг, не зупинивши механізм. Руку затягло і почало крутити... Те, що від неї лишилося, нагадувало кров’яне місиво...
У нашій райлікарні непритомного потерпілого зустрічав завідуючий хірургією Микола Парфенюк. Діяв професійно, викликавши на допомогу фахівців обласної лікарні: анестезіолога, травматолога-ортопеда, судинного хірурга. У результаті консиліуму медики дійшли згоди робити повну травматичну ампутацію кінцівки, щоб урятувати В.Зарецькому життя. Іншого виходу, коли судини, нерви, м’язи розірвані, вже не було.
Операція пройшла успішно, хоч і була досить складною. Пацієнт починає одужувати, думати про майбутнє. Буде воно з протезом чи ні – покаже час. Головне, що Володимира чекають вдома і батьки, і сестри з братом, і дружина з синочками.
За словами в.о. старости Софіївської громади Романа Циганка, іванівці й софіївці також збирають кошти на лікування свого односельця й просять допомоги у всіх небайдужих сновчан.
Рахунок картки ПриватБанку на ім’я дружини Володимира – Світлани Зарецької: 4149 4978 3929 6847.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Тепер небезпеки життю 42-річному чоловіку вже нема, хоча попереду – складний курс довготривалого лікування і реабілітація.
Суттєву першу допомогу (станом на 20 квітня вона склала 18 тисяч гривень) надав і продовжує надавати директор СВК «Райдуга» Анатолій Ігнатенко. До речі, він переживає, окрім шоку від того, що сталося з його трактористом, низку перевірок, комісій по з’ясуванню причин надзвичайної події.
А подія розвивалася так. Володимир качав трактором воду на фермі. Вирішив поправити шланг, не зупинивши механізм. Руку затягло і почало крутити... Те, що від неї лишилося, нагадувало кров’яне місиво...
У нашій райлікарні непритомного потерпілого зустрічав завідуючий хірургією Микола Парфенюк. Діяв професійно, викликавши на допомогу фахівців обласної лікарні: анестезіолога, травматолога-ортопеда, судинного хірурга. У результаті консиліуму медики дійшли згоди робити повну травматичну ампутацію кінцівки, щоб урятувати В.Зарецькому життя. Іншого виходу, коли судини, нерви, м’язи розірвані, вже не було.
Операція пройшла успішно, хоч і була досить складною. Пацієнт починає одужувати, думати про майбутнє. Буде воно з протезом чи ні – покаже час. Головне, що Володимира чекають вдома і батьки, і сестри з братом, і дружина з синочками.
За словами в.о. старости Софіївської громади Романа Циганка, іванівці й софіївці також збирають кошти на лікування свого односельця й просять допомоги у всіх небайдужих сновчан.
Рахунок картки ПриватБанку на ім’я дружини Володимира – Світлани Зарецької: 4149 4978 3929 6847.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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