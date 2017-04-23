воскресенье, 23 апреля 2017 г.

Володимира Зарецького врятував сам Господь. А допомогли хірург Микола Парфенюк й чернігівські лікарі

Власне, про це говорять всі, хто знають й чули про Володимира, і про трагічний випадок, що стався з ним 12 квітня, у середу.



Тепер небезпеки життю 42-річному чоловіку вже нема, хоча попереду – складний курс довготривалого лікування і реабілітація.
Суттєву першу допомогу (станом на 20 квітня вона склала 18 тисяч гривень)  надав і продовжує надавати директор СВК «Райдуга» Анатолій Ігнатенко. До речі, він  переживає, окрім шоку від того, що сталося з його трактористом,  низку перевірок, комісій по з’ясуванню  причин надзвичайної події.
А подія розвивалася так. Володимир качав трактором воду  на фермі. Вирішив поправити шланг, не зупинивши механізм. Руку затягло і почало крутити... Те, що від неї лишилося, нагадувало кров’яне місиво...
У нашій райлікарні непритомного потерпілого зустрічав завідуючий хірургією Микола Парфенюк. Діяв професійно, викликавши  на допомогу фахівців обласної лікарні: анестезіолога, травматолога-ортопеда, судинного хірурга. У результаті консиліуму медики дійшли згоди робити повну травматичну ампутацію кінцівки, щоб урятувати В.Зарецькому життя.  Іншого виходу, коли судини, нерви, м’язи розірвані, вже не було.
Операція пройшла  успішно, хоч і була досить складною.  Пацієнт починає одужувати, думати про майбутнє. Буде воно з протезом чи ні – покаже час. Головне, що Володимира чекають вдома і батьки, і сестри з братом, і дружина з синочками.
За словами в.о. старости Софіївської громади Романа Циганка, іванівці й софіївці  також збирають кошти на лікування свого односельця й просять допомоги у всіх небайдужих сновчан.
Рахунок картки ПриватБанку на ім’я дружини Володимира – Світлани Зарецької: 4149 4978 3929 6847.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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Ярлыки:

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