Номер телефону кабінету комп’ютерного томографа змінився

Нещодавно у «Промені» повідомлялося, що у Корюківській ЦРЛ запрацював комп’ютерний томограф.
Уточнюємо: щоб пройти подібну процедуру, необхідно мати направлення спеціаліста та попередньо записатися на прийом. Змінився й номер телефону, за яким це можна зробити. Для мешканців нашого району він такий: (0257)2-16-75. З мобільних телефонів цифри треба набирати таким чином: (04657) 2-16-75.
Уточнюємо: щоб пройти подібну процедуру, необхідно мати направлення спеціаліста та попередньо записатися на прийом. Змінився й номер телефону, за яким це можна зробити. Для мешканців нашого району він такий: (0257)2-16-75. З мобільних телефонів цифри треба набирати таким чином: (04657) 2-16-75.
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