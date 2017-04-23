воскресенье, 23 апреля 2017 г.

Номер телефону кабінету комп’ютерного томографа змінився

Нещодавно у «Промені» повідомлялося, що у Корюківській ЦРЛ запрацював комп’ютерний томограф.
Уточнюємо: щоб пройти подібну  процедуру, необхідно мати направлення спеціаліста та попередньо записатися на прийом. Змінився  й номер телефону, за яким це можна зробити. Для мешканців нашого району він такий: (0257)2-16-75. З мобільних телефонів цифри треба набирати таким чином: (04657) 2-16-75.
Автор: на

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