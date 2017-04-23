Валерій Радібеда, голова райдержадміністрації: «Будемо впевнено рухатися обраним шляхом заради блага рідного краю»

Дорогі земляки!
Вже рік, як мені довірили очолювати Сновський район. Край, в якому я народився і виріс. Цей мальовничий куточок Чернігівщини ніколи не стане для мене чужим і байдужим.
Я відчуваю відповідальність за розвиток нашого краю і не лише тому, що це мій обов’язок, як представника влади, а тому, що я дійсно вірю, що кожен з нас вартий того, щоб жити в мирі, злагоді й достатку. Проте самого бажання мало, потрібна наполегливість, витримка і рішучі дії.
Дійсно, говорити про цілковиту ідилію ще зарано, проте, дорогі мої земляки, ми не стоїмо на місці, не занепадаємо духом, і хоч невеликими, проте впевненими кроками рухаємось вперед до сучасного, процвітаючого краю.
Приступаючи до виконання своїх посадових обов’язків, я ставив перед собою певні цілі, розуміючи, що самотужки впоратись з будь-яким завданням є дуже складно, а інколи просто неможливо. Проте завдяки тому, що навколо мене була злагоджена команда справжніх фахівців своєї справи, людей, які не словом, а ділом прагнуть зробити кращим життя на Сновщині, люблять її, вдалося досягти конкретних результатів.
Сновщина споконвіку була краєм сільського господарства, робота на землі не є і для мене чужою, тож одним з перших кроків на посаді голови райдержадміністрації була зустріч з керівниками сільськогосподарських підприємств, щоб глибше вивчити досягнення та проблеми цієї галузі. Серед безлічі питань було обговорено питання орендної плати за землю. В результаті чого її ставка збільшилась до 5 %. Здійснюється підтримка приватного сектора. Так, двом багатодітним сім’ям району було придбано та передано 2 нетелей.
Говорячи про позитивні показники району, хочу зазначити, що завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, обласною радою та депутатами різних рівнів в районі на реалізацію проектів соціально-культурного значення було залучено з державного бюджету 5,6 млн. грн.
У сучасних умовах стало дуже актуальним питання впровадження енергоефективних заходів та переводу бюджетних установ та організацій з опалення природним газом на тверді види палива. Протягом року в цьому напрямку нами були зроблені рішучі кроки. На твердопаливне опалення перейшли районна гімназія, Новоборовицький та Великощимельський НВК, районний центр дитячої та юнацької творчості, центральна районна бібліотека, дитяча музична школа ім. Н.Г.Рахліна, Великощимельський ФАП.
За рахунок коштів Фонду регіонального розвитку та районного бюджету було реалізовано великий енергоощадний проект «Капітальний ремонт приміщень котельні Щорської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з установкою твердопаливних котлів Т-300». Його реалізація дозволила відмовитись від дороговартісних послуг централізованого теплопостачання. На твердопаливне опалення замість централізованої подачі тепла перейшла й міська ЗОШ №2.
Загалом, у зв’язку з переведенням газових котелень на твердопаливні у порівнянні з минулим опалювальним періодом, економія бюджетних коштів на енергоносії по закладах освіти становить 954,5 тис. грн, по закладах культури – 203,6 тис. грн.
Також за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевих бюджетів впроваджено проект (продовження розпочатого в 2015 році) з реконструкції трибун стадіону ЩРО ВФСТ «Колос» АПК України (474,1 тис. грн.). Виготовлено та встановлено 2 секції трибун.
Продовжується реалізація інвестиційних проектів. А це: будівництво зерносушильного комплексу (елеватора) потужністю 30 тис. тонн у с.Камка ПСП «Яна Плюс». Введено в експлуатацію ІІІ чергу; створення виробничої інфраструктури по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції (на базі колишнього ВАТ «Щорський електромеханічний завод») у м.Сновськ, ПСП «Прогрес». Готовність проекту становить 25%; будівництво зерноскладу з зерносушаркою потужністю 30 тис. тонн м.Сновськ ПВКП «Імпульс». Готовність проекту становить 40%.
Завершено в 2016 році проект по реконструкції критого току на цех із виготовлення пелетів з відходів деревини на території Староборовицької сільської ради Сновського району Чернігівської області, ТОВ «Аліта Еко».
За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій в 2016 році проведені роботи по реконструкції Щорського районного центру дитячої та юнацької творчості, Щорської дитячо-юнацької спортивної школи, улаштуванню внутрішнього туалету в ЗОШ І-ІІІ ст.№1, будівництву мереж вуличного освітлення вулиць в с.Кучинівка, закуплено обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів району та для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) у місті, спортивне обладнання (ринг та ін.).
За звітний період на території району службою Облавтодору проведено ямковий ремонт дорожнього покриття доріг на площі 4896 м кв. на загальну суму 1106 тис. грн. Проїзна частина вулиць міста ремонтувалась за кошти міського бюджету. Проведено капітальний ремонт вулиць Сновської, Я.Мудрого, Гастелло, Незалежності.
На жаль, окрім позитивних моментів в житті району, була й неприємна подія, яка не залишилась байдужою для кожного з нас. Я маю на увазі пожежу в районній гімназії. Завдяки спільним зусиллям представників обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування, колективу та батьків, учнів навчального закладу, громадськості було відновлено навчання в основному корпусі.
Важливе значення в житті району посідають громадські організації, які постійно беруть участь у відзначенні державних свят та пам’ятних дат, забезпечують підтримку ветеранам, учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції, інвалідам, соціально незахищеним та іншим верствам населенням.
Сновщина багата талановитими та обдарованими людьми, які з гідністю представляють наш край не тільки в різних куточках України, а й за її межами.
Приємним є той факт, що 2016 рік став роком відродження обласного фестивалю-конкурсу ім. В. Полевика, а 2017 – вже ознаменувався проведенням в районі першого районного фестивалю дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини» за підтримки голови обласної ради, нашого земляка – Ігоря Вдовенка.
Одним з головних звершень року є об’єднання в єдину територіальну громаду. Сформована потужна команда професійних службовців та депутатського корпусу міської ради, з якими досягнуто взаєморозуміння та налагоджена тісна співпраця. Хоча не всі депутати розділяють нашу точку зору щодо стану справ в громаді. Але ми будемо впевнено рухатися обраним шляхом та працювати на благо рідного краю.
Дорогі земляки, не втрачаймо віри у свої сили та одне в одного. Будьмо єдині у прагненні кращого спільного майбутнього для наших дітей та рідної Сновської землі.
Вже рік, як мені довірили очолювати Сновський район. Край, в якому я народився і виріс. Цей мальовничий куточок Чернігівщини ніколи не стане для мене чужим і байдужим.
Я відчуваю відповідальність за розвиток нашого краю і не лише тому, що це мій обов’язок, як представника влади, а тому, що я дійсно вірю, що кожен з нас вартий того, щоб жити в мирі, злагоді й достатку. Проте самого бажання мало, потрібна наполегливість, витримка і рішучі дії.
Дійсно, говорити про цілковиту ідилію ще зарано, проте, дорогі мої земляки, ми не стоїмо на місці, не занепадаємо духом, і хоч невеликими, проте впевненими кроками рухаємось вперед до сучасного, процвітаючого краю.
Приступаючи до виконання своїх посадових обов’язків, я ставив перед собою певні цілі, розуміючи, що самотужки впоратись з будь-яким завданням є дуже складно, а інколи просто неможливо. Проте завдяки тому, що навколо мене була злагоджена команда справжніх фахівців своєї справи, людей, які не словом, а ділом прагнуть зробити кращим життя на Сновщині, люблять її, вдалося досягти конкретних результатів.
Сновщина споконвіку була краєм сільського господарства, робота на землі не є і для мене чужою, тож одним з перших кроків на посаді голови райдержадміністрації була зустріч з керівниками сільськогосподарських підприємств, щоб глибше вивчити досягнення та проблеми цієї галузі. Серед безлічі питань було обговорено питання орендної плати за землю. В результаті чого її ставка збільшилась до 5 %. Здійснюється підтримка приватного сектора. Так, двом багатодітним сім’ям району було придбано та передано 2 нетелей.
Говорячи про позитивні показники району, хочу зазначити, що завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, обласною радою та депутатами різних рівнів в районі на реалізацію проектів соціально-культурного значення було залучено з державного бюджету 5,6 млн. грн.
У сучасних умовах стало дуже актуальним питання впровадження енергоефективних заходів та переводу бюджетних установ та організацій з опалення природним газом на тверді види палива. Протягом року в цьому напрямку нами були зроблені рішучі кроки. На твердопаливне опалення перейшли районна гімназія, Новоборовицький та Великощимельський НВК, районний центр дитячої та юнацької творчості, центральна районна бібліотека, дитяча музична школа ім. Н.Г.Рахліна, Великощимельський ФАП.
За рахунок коштів Фонду регіонального розвитку та районного бюджету було реалізовано великий енергоощадний проект «Капітальний ремонт приміщень котельні Щорської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з установкою твердопаливних котлів Т-300». Його реалізація дозволила відмовитись від дороговартісних послуг централізованого теплопостачання. На твердопаливне опалення замість централізованої подачі тепла перейшла й міська ЗОШ №2.
Загалом, у зв’язку з переведенням газових котелень на твердопаливні у порівнянні з минулим опалювальним періодом, економія бюджетних коштів на енергоносії по закладах освіти становить 954,5 тис. грн, по закладах культури – 203,6 тис. грн.
Також за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевих бюджетів впроваджено проект (продовження розпочатого в 2015 році) з реконструкції трибун стадіону ЩРО ВФСТ «Колос» АПК України (474,1 тис. грн.). Виготовлено та встановлено 2 секції трибун.
Продовжується реалізація інвестиційних проектів. А це: будівництво зерносушильного комплексу (елеватора) потужністю 30 тис. тонн у с.Камка ПСП «Яна Плюс». Введено в експлуатацію ІІІ чергу; створення виробничої інфраструктури по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції (на базі колишнього ВАТ «Щорський електромеханічний завод») у м.Сновськ, ПСП «Прогрес». Готовність проекту становить 25%; будівництво зерноскладу з зерносушаркою потужністю 30 тис. тонн м.Сновськ ПВКП «Імпульс». Готовність проекту становить 40%.
Завершено в 2016 році проект по реконструкції критого току на цех із виготовлення пелетів з відходів деревини на території Староборовицької сільської ради Сновського району Чернігівської області, ТОВ «Аліта Еко».
За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій в 2016 році проведені роботи по реконструкції Щорського районного центру дитячої та юнацької творчості, Щорської дитячо-юнацької спортивної школи, улаштуванню внутрішнього туалету в ЗОШ І-ІІІ ст.№1, будівництву мереж вуличного освітлення вулиць в с.Кучинівка, закуплено обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів району та для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) у місті, спортивне обладнання (ринг та ін.).
За звітний період на території району службою Облавтодору проведено ямковий ремонт дорожнього покриття доріг на площі 4896 м кв. на загальну суму 1106 тис. грн. Проїзна частина вулиць міста ремонтувалась за кошти міського бюджету. Проведено капітальний ремонт вулиць Сновської, Я.Мудрого, Гастелло, Незалежності.
На жаль, окрім позитивних моментів в житті району, була й неприємна подія, яка не залишилась байдужою для кожного з нас. Я маю на увазі пожежу в районній гімназії. Завдяки спільним зусиллям представників обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування, колективу та батьків, учнів навчального закладу, громадськості було відновлено навчання в основному корпусі.
Важливе значення в житті району посідають громадські організації, які постійно беруть участь у відзначенні державних свят та пам’ятних дат, забезпечують підтримку ветеранам, учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції, інвалідам, соціально незахищеним та іншим верствам населенням.
Сновщина багата талановитими та обдарованими людьми, які з гідністю представляють наш край не тільки в різних куточках України, а й за її межами.
Приємним є той факт, що 2016 рік став роком відродження обласного фестивалю-конкурсу ім. В. Полевика, а 2017 – вже ознаменувався проведенням в районі першого районного фестивалю дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини» за підтримки голови обласної ради, нашого земляка – Ігоря Вдовенка.
Одним з головних звершень року є об’єднання в єдину територіальну громаду. Сформована потужна команда професійних службовців та депутатського корпусу міської ради, з якими досягнуто взаєморозуміння та налагоджена тісна співпраця. Хоча не всі депутати розділяють нашу точку зору щодо стану справ в громаді. Але ми будемо впевнено рухатися обраним шляхом та працювати на благо рідного краю.
Дорогі земляки, не втрачаймо віри у свої сили та одне в одного. Будьмо єдині у прагненні кращого спільного майбутнього для наших дітей та рідної Сновської землі.
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